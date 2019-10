WWE – “The Rock” torna sul ring | Dwayne Johnson protagonista di Friday Night SmackDown

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)“The Rock”al: un piacevolissimo ritorno per il ventennale diManca poco per lo spettacolo del primo episodio di: l’evento sarà trasmesso nella notte tra venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre e regalerà forti emozioni a tutti gli amanti della WWE. La prima puntata dello show settimanale ci sarà und’eccezione:“The Rock”ha infatti annunciato il suo ritorno sul. Il “People’s Champion” non poteva mancare all’appuntamento per festeggiare il ventennale die come lui anche altre leggende hanno deciso di essere presenti. Inoltre gli spettatori assisteranno al match valido per il titolo WWE tra Kofi Kingston e Brock Lesnar.L'articolo WWE – “The Rock”suldi ...

WWE_Ufficiale : Una Superstar unica che infiammerà la prima serata del venerdì di #SmackDown! ?? Segnatevi questa data, perché nella… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Positivo l'effetto The Rock, aumentata la richiesta dei ticket per la prima su FOX - - SpazioWrestling : Come lui nessuno? #WWE #TheRock -