Wto - via libera a 7 - 5 miliardi di dazi Usa sui beni europei Giù le Borse - Milano - 2 - 4% : Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus

Wto : via libera ai dazi Usa<br> contro i Paesi UE per 7 - 5 miliardi : L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) si è pronunciata in favore degli Stati Uniti e permette loro di imporre dazi su prodotti di importazione dell'Unione Europea per 7,5 miliardi di dollari, che corrispondo a circa 6,8 miliardi di euro. Questa è una compensazione per gli aiuti illegali che il blocco dei Paesi europei ha concesso al consorzio aeronautico Airbus, concorrente di Boeing. Questa è una battaglia che va avanti da 15 anni e ...

Usa - il Wto dà il via libera a 7 - 5 miliardi di dazi sui prodotti europei : Il verdetto dell'Organizzazione mondiale del commercio come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. L’Ue: reagiremo

Chi è Chloe Rose Lattanzi - la figlia di Olivia NeWton-John : Chloe Rose Lattanzi è la figlia di Olivia Newton-John, l’indimenticabile Sandy di Grease che ha fatto innamorare generazioni di fan. Classe 1986, Chloe è l’unica figlia di Olivia, nata dall’amore per il primo marito Matt Lattanzi, ballerino conosciuto durante le riprese del film Xanadu molto famoso in Australia. La giovane è cresciuta sotto le luci dei riflettori, figlia di una grande star e questo ha pesato molto sulla sua ...

John Travolta sostiene Olivia NeWtonJohn nella lotta contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...

L’urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia NeWton-John : "Ciao Olivia, sono Hugh, insieme a 15mila fan e amici". È il saluto speciale di Hugh Jackman per Olivia Newton John, realizzato durante uno spettacolo dell'attore australiano a Sydney e dedicato all'attrice che ha recentemente raccontato di dover affrontare un nuovo tumore, il terzo. "Sei una persona, una madre, una cantante e ballerina fantastica", dice Jackman prima di urlare insieme ai 15mila spettatori: "Ti vogliamo bene".

