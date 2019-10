Wto | sì ai dazi Usa contro l' Ue | «Sino a 7 | 5 miliardi di dollari» Borse a picco

Usa - il Wto dà il via libera a 7 - 5 miliardi di dazi sui prodotti europei : Il verdetto dell'Organizzazione mondiale del commercio come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. L’Ue: reagiremo

Aiuti ad Airbus - Wto ha deciso : gli Usa potranno imporre dazi per 7 - 5 miliardi di dollari ai prodotti europei. L’Ue : “Faremo la stessa cosa” : Dopo due giorni d’attesa è arrivata la decisione del Wto: l’organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi ai prodotti europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli Aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Poche ore prima del verdetto, la Commissione Europea aveva fatto sapere che avrebbe “reagito a tempo debito, una volta appresa la sentenza”. Parola ...

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui dazi Usa all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...

