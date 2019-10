WTO | “Gli USA possono imporre dazi per 7 | 5 miliardi di dollari all’Europa”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La Wto (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) ha stabilito che gli Stati Unitiper un totale di 7,5di(circa 6,8di euro) all'Europa come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Dal canto suo l'UE è pronta a fare la stessa cosa per gli aiuti di Washington a Boeing.

