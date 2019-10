Wto | dazi Usa per 7 miliardi Trump esulta Pompeo | «A rischio formaggi e vini»

Wto - dazi Usa per 7 - 5 miliardi. Pompeo : «A rischio formaggi e vini». Ue : «Reagiremo» : Il tanto atteso verdetto del Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio, alla fine è arrivato: gli Stati Uniti potranno imporre dazi sui prodotti provenienti dall'Europa per...

Dazi Usa - dal vino al parmiggiano : i prodotti italiani che più risentiranno della decisione del Wto : Dopo la decisione del Wto, che ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus, tanti sono i prodotti italiani che potrebbero risentire dei rialzi tariffari: "vino e parmigiano potrebbero essere i prodotti italiani più colpiti". A rischio anche prosecco, olio e pasta.Continua a leggere

Wto autorizza Usa a dazi da 7 - 5 miliardi Usd contro Ue. Per l’Italia - un conto da oltre un miliardo : Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporre dazi di rappresaglia su beni europei per 7,496 miliardi di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi ...

Wto autorizza Usa a dazi da 7 - 5 miliardi contro Ue. Per l’Italia un conto da oltre un miliardo : Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporre dazi di rappresaglia su beni europei per 7,496 miliardi di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi ...

Wto : via libera ai dazi Usa<br> contro i Paesi UE per 7 - 5 miliardi : L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) si è pronunciata in favore degli Stati Uniti e permette loro di imporre dazi su prodotti di importazione dell'Unione Europea per 7,5 miliardi di dollari, che corrispondo a circa 6,8 miliardi di euro. Questa è una compensazione per gli aiuti illegali che il blocco dei Paesi europei ha concesso al consorzio aeronautico Airbus, concorrente di Boeing. Questa è una battaglia che va avanti da 15 anni e ...

Wto : “Gli USA possono imporre dazi per 7 - 5 miliardi di dollari all’Europa” : La Wto (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) ha stabilito che gli Stati Uniti possono imporre dazi per un totale di 7,5 miliardi di dollari (circa 6,8 miliardi di euro) all'Europa come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Dal canto suo l'UE è pronta a fare la stessa cosa per gli aiuti di Washington a Boeing.Continua a leggere

Da Wto ok dazi Usa contro Ue per 7 - 5mld : 16.50 Il Wto,Organizzazione Mondiale del commerciale, ha autorizzato gli Usa a imporre dazi agli europei per 7,5 mld di dollari per sussidi concessi ad Airbus. La cifra record fa riferimento alla sentenza del maggio 2018 contro l'Ue per il caso Airbus. L'anno prossimo il Wto si esprimerà sui dazi che potrà imporre l'Ue agli Usa,per il caso Boeing. Mettere i dazi"sarebbe miope,controproducente", dice la commissaria Ue Malmstroem.Siamo"pronti a ...

Aiuti ad Airbus - Wto ha deciso : gli Usa potranno imporre dazi per 7 - 5 miliardi di dollari ai prodotti europei. L’Ue : “Faremo la stessa cosa” : Dopo due giorni d’attesa è arrivata la decisione del Wto: l’organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi ai prodotti europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli Aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Poche ore prima del verdetto, la Commissione Europea aveva fatto sapere che avrebbe “reagito a tempo debito, una volta appresa la sentenza”. Parola ...