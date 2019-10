Wto autorizza Usa a dazi da 7 | 5 miliardi Usd contro Ue Per l’Italia | un conto da oltre

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporredi rappresaglia su beni europei per 7,496di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi sussidi ai giganti aeronautici. Nei mesi a venire è attesa una pronuncia analoga, stavoltagli Usa in merito ai sussidi a Boeing. Ma intanto, il via libera del Wto alle sanzioni Usa per 7,5di dollaril'Unione europea potrebbe costare all'Italiaun miliardo di euro. Per il premier Giuseppe Conte, la decisione Wto suè un problema molto serio.Una decisione, quella dell'Organizzazione per il commercio, che ha ...

