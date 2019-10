WTA Pechino – Bianca Vanessa Andreescu avanza agli ottavi | Elise Mertens si arrende al

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di martedì 1° ottobre. Bene Barty - Osaka e Kvitova - Kasatkina batte Sabalenka : A Pechino, per quanto riguarda il singolare femminile del China Open, ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, si sono giocate nove partite del secondo turno. Vittorie piuttosto facili per tre delle big: l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha battuto la kazaka Yulia Putintseva; la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 4, e la ceca Petra Kvitova, numero 7 del seeding, entrambe ancora a caccia della qualificazione per le WTA ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di martedì 1° ottobre. Bene Barty - Osaka e Kvitova - Kasatkina batte Sabalenka : A Pechino, per quanto riguarda il singolare femminile del China Open, ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, si sono giocate nove partite del secondo turno. Vittorie piuttosto facili per tre delle big: l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha battuto la kazaka Yulia Putintseva; la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 4, e la ceca Petra Kvitova, numero 7 del seeding, entrambe ancora a caccia della qualificazione per le WTA ...

WTA Pechino – Sloane Stephens out ai sedicesimi : Saisai Zheng ribalta il pronostico per la gioia del pubblico di casa : Sloane Stephens eliminata ai sedicesimi del WTA di Pechino: la tennista americana si arrende alla giocatrice di casa Saisai Zheng dopo due set Il pubblico del WTA di Pechino in festa per la vittoria di Saisai Zheng. La giocatrice cinese strappa applausi dal pubblico di casa grazie al successo maturato dopo 1 ora e 17 minuti di match contro Sloane Stephens. Zheng si è imposta sulla ex campionessa degli US Open con il punteggio di 6-3 / 6-1 ...

WTA Pechino – Polona Hercog sorprende Angelique Kerber : la tedesca fuori ai sedicesimi : Angelique Kerber sconfitta nei sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista tedesca si arrende in due set a Polona Hercog Dopo la vittoria all’esordio sulla tennista di casa Zhang, con annessa rissa sugli spalti, Angelique Kerber non è riuscita a ripetersi nei sedicesimi di finale dell’ATP di Pechino. La tennista tedesca, numero 13 del mondo e testa di serie numero 10 del torneo asiatico, è stata sconfitta dalla slovena Polona ...

WTA Pechino – Tifa Kerber nel torneo ‘di casa’ della Zhang : un fan cinese picchiato sugli spalti! [VIDEO] : Tifoso cinese picchiato durante il WTA di Pechino. Il ragazzo ha Tifato per Angelique Kerber a gran voce durante il match della giocatrice di casa Shuai Zhang Incredibile quanto successo ieri nel WTA di Pechino. Un tifoso è stato picchiato sugli spalti a causa del suo tifo per la ‘tennista sbagliata’. Durante la sfida fra Angelique Kerber e la giocatrice di casa Shuai Zhang, un ragazzo ha sostenuto la tedesca a gran voce, ...

WTA Pechino – Wozniacki in scioltezza agli ottavi : McHale sconfitta in due set : Caroline Wozniacki trionfa in scioltezza nel secondo turno nel WTA di Pechino: la tennista danese supera Christina McHale in 2 set Bastano 1 ora e 24 minuti a Caroline Wozniacki per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Pechino. La tennista danese, numero 19 al mondo, si è imposta con semplicità sulla statunitense Christina McHale. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, ‘Woz’ si è presa il secondo ...

WTA Pechino – Osana facile ai sedicesimi : Petkovic ko in due set : Osaka è un lampo: alla giapponese basta un’ora per regolare Petkovic ai sedicesimi del torneo WTA di Pechino Naomi Osaka super ai sedicesimi del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista giapponese, numero 4 del ranking mondiale ha asfaltato in due set la tedesca Petkovic. Osaka ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo cinese in appena un’ora, trionfando col punteggio di ...

WTA Pechino – Svitolina - servono due tie-break contro Wang : Bencic trionfa al terzo set contro Venus Williams : Elena Svitolina e Belinda Bencic superano i sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista ucraina supera Wang, la svizzera si impone su Venus Williams Doppia vittoria per le top 10 impegnate nel pomeriggio italiano del WTA di Pechino. Elina Svitolina e Belinda Bencic devono però sudarsi il passaggio del turno. La tennista ucraina, numero 3 del ranking femminile, supera in 2 ore e 11 minuti la cinese Yafan Wang dopo due tie-break ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di lunedì 30 settembre. Bencic batte Venus Williams - fuori Halep - avanzano Andreescu e Svitolina : Si sono giocate le ultime sei partite del primo turno e le prime cinque del secondo del China Open, WTA Premier Mandatory sul cemento della capitale cinese Pechino, il quarto e ultimo torneo femminile più importante della stagione dopo quelli del Grande Slam. Tra i match di primo turno c’è stato quello che ha segnato il ritorno sul circuito WTA dopo il trionfo agli US Open di poco più di tre settimane fa di Bianca Andreescu, protagonista in ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di lunedì 30 settembre. Bencic batte Venus Williams annullando due match point - fuori Halep - avanzano Andreescu e Svitolina : Si sono giocate le ultime sei partite del primo turno e le prime cinque del secondo del China Open, WTA Premier Mandatory sul cemento della capitale cinese Pechino, il quarto e ultimo torneo femminile più importante della stagione dopo quelli del Grande Slam. Tra i match di primo turno c’è stato quello che ha segnato il ritorno sul circuito WTA dopo il trionfo agli US Open di poco più di tre settimane fa di Bianca Andreescu, protagonista in ...

WTA Pechino – Caroline Wozniacki sul velluto all’esordio : Lauren Davis travolta in 2 set : Esordio positivo per Caroline Wozniacki nel WTA di Pechino: la tennista danese liquida Lauren Davis in due semplice set Bastano due semplici set della durata complessiva di 72 minuti a Caroline Wozniacki per superare i 32esimi di finale del WTA di Pechino. La tennista danese, numero 19 del ranking WTA nonché testa di serie numero 16 del torneo asiatico, si è imposta con facilità su Lauren Davis (numero 62 WTA) aggiudicandosi i due set ...

WTA Pechino – Sprofondo Halep : Alexandrova la stende all’esordio : Simona Halep eliminata all’esordio nel WTA di Pechino: continua il momento negativo della romena eliminata da Alexandrova Il momento negativo di Simona Halep continua. Dopo il successo di Wimbledon la tennista romena non è riuscita a mantenersi a buoni livelli, scivolando alla 5ª posizione WTA e collezionando diverse sconfitte. Escluso il terzo turno raggiunto a Toronto, Halep non è riuscita a giocare più di 2 match in nessuno dei tornei ...

WTA Pechino – Ostapenko non si ripete : dopo la vittoria contro Pliskova arriva il netto ko con Siniakova : Jelena Ostapenko eliminata ai sedicesimi del WTA di Pechino: la tennista lettone non riesce a dare seguito al successo su Pliskova e viene eliminata da Katerina Siniakova dopo l’esordio sorprende con la vittoria su Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko non riesce a ripetersi al secondo turno del WTA di Pechino. La tennita lettone, ex campionessa Roland Garros e attualmente scivolata in 72ª posizione dopo un’annata di alti e bassi, è stata ...

WTA Pechino – Andreescu stacca il pass per i sedicesimi : Sasnovich non completa la rimonta : Bianca Vanessa Andreescu accede ai sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista canadese supera Sasnovich al terzo set Bianca Vanessa Andreescu torna in campo dopo il successo agli US Open. La tennista canadese, numero 6 al mondo e fresca vincitrice dello Slam americano, ha staccato il pass per i sedicesimi del WTA di Pechino battendo in 3 set Aliaksandra Sasnovich (numero 60 WTA). Andreescu ha vinto 6-2 il primo set, perdendo però ...