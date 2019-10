Warcraft e Starcraft | Blizzard spiega cosa significa il suffisso -craft

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Vi siete mai chiestiilin ogni giocodedicato all'universo di? Ebbene, se siete tra quelli che almeno una volta si sono fatti questa domanda, oggi abbiamo la risposta.Kotaku ha infatti contattato Patrick Wyatt, ex vicepresidente e produttore del primo titolo diper farsire il motivo di questa scelta. "La risposta breve è che Allen Adham, uno dei due fondatori diinsieme a Mike Morhaime, avrebbe voluto fare un'intera serie di giochi su varie epoche di guerra, sia storiche che immaginarie, che avrebbero tutti avuto il nome di ''" ha dichiarato Wyatt."Quindi il nostro gioco, ": Orcs vs. Humans" è stato il primo di quella serie; prima di allora non c'erano altri giochi che utilizzavano il. Dal momento che il nome ha preceduto lo sviluppo iniziale del gioco, è stato scelto ...

