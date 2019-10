Vueling Padel Cup MSP | la compagnia aerea al fianco della città di Roma per sostenere lo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Al via il 5 ottobre la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa Per il terzo anno consecutivo,è l’organizzatoreCup diinsieme a MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La manifestazione sportiva amatoriale, giunta ormai alla sua terza edizione, si conferma come la più prestigiosa tra le dilettantistiche di questo sport oggi praticato e apprezzato in tutto il mondo. Lo scorso anno si sono registrati più di 1000 partecipanti e anche per quest’anno si stimano numerose iscrizioni. A partire dal weekend del 5 e 6 ottobre, i dilettanti che vorranno mettersi alla prova potranno partecipare scegliendo tra le 4 categorie previste (Maschile, Femminile, Misto e Principianti) e aspirare al primo e secondo posto per vincere biglietti omaggio ...