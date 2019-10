Vieni da Me | Caterina Balivo sta per piangere Gessica Notaro la ferma | Perché non

Caterina Balivo - gaffe a Vieni da Me : interviene Cecilia Rodriguez : Vieni da Me, gaffe di Caterina Balivo: Cecilia Rodriguez senza parole L’intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Vieni da Me è stata molto divertente e allo stesso tempo è stata caratterizzata da numerosi strafalcioni. Caterina Balivo ha fatto una gaffe. Mentre Ignazio Moser stava parlando della sua ex carriera nelle vesti di ciclista su strada, Cecilia ha nominato Francesco, riferendosi chiaramente al padre del suo attuale ...

Vieni da Me - la figlia di Francesco Nuti : “Sono la tutrice di mio padre”. E Caterina Balivo si commuove : Ginevra Nuti, la figlia 20enne del grande artista toscano Francesco Nuti, è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato del suo rapporto con il padre disabile da quando 13 anni fa ebbe una brutta caduta dalle scale e rimase a lungo in coma. Da allora lei non lo perde mai di vista ed è sempre al suo fianco: “Sono diventata la tutrice di mio padre – ha rivelato la ragazza -. Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua ...

Caterina Balivo : “La famiglia di ‘Vieni da me’ si allarga : è un maschietto” : Caterina Balivo è tornata in tv da un paio di settimane. Ormai è diventata la regina del primo pomeriggio di Rai 1 con il suo ‘Vieni da me’, il programma, giunto quest’anno alla seconda edizione, che si ispira al famosissimo ‘The Ellen DeGeneres Show’ e racconta le storie dei personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che la Balivo invita nel suo salotto televisivo tra interviste, giochi e gag. Da tempo la bella Caterina entra ogni ...

Vieni da me - Giovanni Conversano chiede alla fidanzata di sposarlo. E lei risponde : “Vedremo”. Caterina Balivo rimane senza parole : Una proposta di matrimonio in diretta tv che non è andata proprio come sperato. È successo negli studi televisivi di Vieni da me, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. Protagonisti Giovanni Conversano e la sua compagna da una vita, Giada Pezzaioli. In studio sono soli, uno di fronte all’altra, e in sottofondo c’è una musica da film. “Io voglio sposarti”, dice lui inginocchiandosi. Lei resta ...

Caterina Balivo - Brigitta Boccoli si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo chiude la settimana ospitando a Vieni da Me Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. Il cuore della conversazione riguarda il piccolo Brando, il figlio che la showgirl ha dato alla luce lo scorso luglio a 47 anni. Si tratta del secondogenito per la coppia. Un bebè tanto desiderato che però faticava ad arrivare come spiega la Boccoli: “L’ho desiderato tantissimo, forse vista l’età. Non arrivava, quindi è stato molto desiderato. Ma ...

“Ero in oncologia…”. Flavio Insinna - lacrime a Vieni da me. E Caterina Balivo si commuove : Flavio Insinna intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 24 settembre il conduttore ricorda Fabrizio Frizzi e confessa quale è stata la prima cosa che ha pensato quando le hanno proposto di condurre lo show dopo la morte di Frizzi: “Scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri […] Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso ‘là’: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e ...

Vieni da Me - Caterina Balivo frega Lidia Schillaci : rivela a tutta Italia il nome del fidanzato : Lidia Schillaci, attualmente concorrente del talent Tale e Quale Show, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, nel corso dell'odierna puntata di martedì 24 settembre, in onda su Rai 1. Tra i tanti temi trattati nel corso dell'intervista, la Balivo ha cercato di scucire alla cantante il nome

Caterina Balivo - la verità di Lidia Schillaci sul fidanzato a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Lidia Schillaci, vera rivelazione di Tale e Quale Show. La compositrice di origini siciliane racconta della gavetta, di nonna Rosina e anche del rapporto col padre. Molto schiva e attenta a proteggere la sua vita privata, si lascia però sfuggire alcuni dettagli sul fidanzato misterioso dopo essere stata incalzata dalla Balivo. La Schillaci ironizza sul suo amore e conferma che il fidanzato esiste veramente e ...

Vieni da me - Ilaria Spada a Caterina Balivo : “Ma è vergognoso!” : Ilaria Spada bacchetta Caterina Balivo a Vieni da me: “Ma è vergognoso!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Ilaria Spada, molto amica di Caterina Balivo. E a proposito dell’amicizia che le lega, la padrona di casa del programma di Rai1 ha chiesto quanti anni avesse il figlio. Subito arrivata la replica della Spada che… “Fa due mesi oggi. Caterina sei una vergogna! Sono la madrina ...

Claudio Lippi piange a Vieni da me : “Caterina - questa me la paghi!” : Vieni da me, Caterina Balivo fa piangere Claudio Lippi: “questa me la paghi” Primo ospite della settimana per Vieni da me è stato Claudio Lippi, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Il conduttore e volto de La prova del cuoco si è emozionato fino ad arrivare alle lacrime per un videomessaggio di sua moglie Kerima. E a tal proposito ha detto: ...

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diventato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

Vieni da me - la figlia di Pupo sconvolge il pubblico : "Ma lei ha il pisello rosa?" - gelo da Caterina Balivo : Clara Ghinazzi, una delle tre figlie del cantante Pupo, è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tra i tanti argomenti trattati nell'intervista, non si poteva non parlare anche della bigamia del padre della 28enne. La presentatrice chiede quindi alla ragazza se

Caterina Balivo - Laura Freddi si confessa a Vieni da Me. Interviene Ambra : Caterina Balivo ospita Laura Freddi a Vieni da Me e a sorpresa telefona in diretta Ambra Angiolini. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è ...