Video Stella Rossa Olympiacos | 3-1 | | highlights e gol | trionfo serbo in rimonta

DIRETTA STELLA ROSSA OLYMPIACOS/ Streaming Video : la tradizione serba contro i greci : DIRETTA STELLA ROSSA OLYMPIACOS Streaming video e tv: orario, quote e risultato live della partita valida per il gruppo B di Champions League.

Video F1 - GP Russia 2019 : l’on-board sulla Ferrari di Charles Leclerc - pole-position stellare : Charles Leclerc non si ferma più e conquista la quarta pole position consecutiva imponendosi nettamente nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2019, sedicesimo round del Mondiale di Formula 1. Il monegasco è ormai entrato in trance agonistica nell’ultimo periodo, inoltre i progressi aerodinamici della Ferrari hanno proiettato Leclerc ad un livello attualmente impareggiabile per il compagno di squadra Sebastian Vettel e per gli altri ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Battistella è d’oro grazie alla squalifica di Eekhoff - il Video che inchioda l’olandese : La Giuria ha pizzicato l’olandese mentre si faceva trainare dalla propria ammiraglia, squalificandolo e consegnando l’oro a Samuele Battistella La felicità di Nills Eekhoff si è trasformata presto in enorme delusione, vista la cancellazione della sua vittoria nella prova in linea U23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra. La giuria infatti lo ha squalificato dopo aver rivisto le immagini al ...

Video Samuele Battistella Campione del Mondo - il traino di Eekhoff che ha portato alla squalifica : l’olandese ha barato : Samuele Battistella si è laureato Campione del Mondo, l’azzurro ha vinto la prova in linea under 23 nello Yorkshire grazie alla squalifica di Nills Eekhoff. L’olandese, infatti, ha vinto la volata ma la giuria lo ha squalificato perché al VAR ha rivisto un episodio accaduto a 120 km dal traguardo cioè quando il tulipano ha beneficiato di un traino della sua ammiraglia per rientrare in gruppo dopo un problema meccanico: squalifica ...

Video Charles Leclerc - il giro della pole position nel GP di Singapore : magia stellare del ferrarista : Charles Leclerc si è reso protagonista di un giro antologico a Marina Bay e ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è superato ancora una volta e, dopo le due vittorie consecutive tra Spa e Monza, è riuscito a fare saltare il banco in maniera inattesa perché sulla carta questo tracciato non era adatto alle Ferrari visto che si distingue per un elevato carico aerodinamico. L’alfiere ...

DIRETTA/ Bayern Stella Rossa - risultato 0-0 - streaming Video tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Bayern Stella Rossa streaming video e tv: risultato live 0-0, comincia la partita dell'Allianz Arena per il girone B di Champions League.

Diretta Bayern Stella Rossa/ Streaming Video tv : i precedenti ufficiali sono cinque : Diretta Bayern Stella Rossa Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League

Champions League – Al Marakana di Belgrado spunta un… carro armato : la nuova trovata dei tifosi della Stella Rossa [Video] : Allo stadio Marakana di Belgrado i tifosi della Stella Rossa hanno portato un… carro armato! Il ritorno dei playoff di Champions League contro lo Young Boys si prospetta una partita molto tranquilla Se facessimo una lista di ciò che si può trovare in uno stadio di calcio, quasi sicuramente a nessuno verrebbe in mente di nominare un ‘carro armato’. Eppure, appena fuori dal Marakana, stadio della Stella Rossa di Belgrado, ...

Video/ Italia Belgio - 3-0 - highlights del match. Egonu stellare! - Europei Volley - : Video Italia Belgio, risultato finale 3-0,: gli highlights della partita di Volley femminile, valida per il girone B agli Europei 2019.

Vasco Rossi in spiaggia a Castellaneta Marina : “Sono dovuto scappare” (Video) : “Oggi delirio in spiaggia sono dovuto scappare”. Non c’è pace per Vasco Rossi. Tra le meravigliose dune di sabbia di Castellaneta Marina in provincia di Taranto dove si trova in ferie da Ferragosto, il Blasco è stato letteralmente travolto da un nugolo agguerrito di fan. Donne e uomini, a dire il vero parecchi anche gli ammiratori attempati, hanno costretto il rocker di Zocca a fuggire dalla spiaggia divincolandosi tra abbracci, spinte, ...

Matteo Viviani - bufera per foto stella marina/ Video : "Se l'ho uccisa? Che palle..." : Matteo Viviani, bufera per una foto con una stella marina. "Se l'ho uccisa? Che palle...", Video sfogo su Instagram della Iena.

Video Fabio Fognini - punto stellare contro Rafael Nadal : scambio da brividi a Montreal - l’azzurro fa centro : Fabio Fognini ha messo a segno un punto stratosferico contro Rafael Nadal nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal giocato nella notte italiana. Il tennista ligure è uscito sconfitto dal confronto col fuoriclasse spagnolo ma nel corso del secondo set, dopo aver vinto la prima frazione, si è reso protagonista di uno scambio stellare, un botta e risposta col mancino iberico che ha scaldato il pubblico canadese: un confronto serratissimo ...