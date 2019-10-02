romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-10-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsTragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta - IlCorrierino.com
Tragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta IlCorrierino.com
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 17.05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO SUBITO DALL’A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO ABBIAMO CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. RACCOMANDIAMO DI GUIDARE CON PRUDENZA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. CODE ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E LA PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE E LA FL1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA E TRA LA PISANA LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULL’AURELIA SI RALLENTA IN ENTRATA A Roma DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO SI E’ NORMALIZZATO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI LA CASSIA, QUI RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E LA NOMENTANA DOVE CI SONO CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA ORA IL METEO UN INVITO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO E’ ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO ORA IL TRAFFICO IN SENSIBILE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIU AVANTI DA PARCO ...