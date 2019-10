Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E LA PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE E LA FL1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA E TRA LA PISANA LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 OTTOBRE2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULL’AURELIA SI RALLENTA IN ENTRATA A Roma DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO SI E’ NORMALIZZATO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI LA CASSIA, QUI RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E LA NOMENTANA DOVE CI SONO CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA ORA IL METEO UN INVITO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO E’ ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO ORA IL TRAFFICO IN SENSIBILE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIU AVANTI DA PARCO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA E, NEL SENSO CONTRARIO DA PORTONACCIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 1° OTTOBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI, FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA ...