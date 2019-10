Venezia | Gdf scopre piantagione di cannabis sull' isola di Sant' Erasmo

Venezia : Gdf scopre 65 lavoratori in nero e irregolari : Venezia , 19 set. (AdnKronos) - Nei primi 8 mesi di quest’anno la Guardia di Finanza di Jesolo ha individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia di lavoro. Di questi, 36 erano impiegati totalmente “in nero ”. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono s

Venezia : Gdf scopre 65 lavoratori in nero e irregolari : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Nei primi 8 mesi di quest’anno la Guardia di Finanza di Jesolo ha individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia di lavoro. Di questi, 36 erano impiegati totalmente ‘in nero”. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono stati in tutto 13, per un ammontare complessivo di sanzioni massime irrogate pari a 190.800 euro, in parte pagate in ...