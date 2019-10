Vela | Coppa America 2021 | Luna Rossa ha varato l’imbarcazione a Cagliari! Incomincia

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : Lutsenko solo in testa - Colbrelli - Sbaragli e Velasco all’inseguimento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Sbaragli, Colbrelli e Velasco si avvantaggiano sul resto del gruppetto inseguitore di cui fa parte anche Albasini! 15.29 C’è accordo tra gli inseguitori di Lutsenko, ma, ora, la strada è in leggera discesa fino al prossimo passaggio sullo strappo conclusivo, motivo per cui il kazako perde poco o nulla. 15.27 Ripreso Narvaez, si è formato un gruppetto, ora, con, tra gli altri, ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Ruggero Tita e Caterina Banti di nuovo al top nei Nacra 17 - molto bene anche i 470 femminili : La prima tappa delle World Cup Series 2020 è andata in archivio ad Enoshima (Giappone), sul campo di regata che ospiterà le gare di Vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo atto stagionale della Coppa del Mondo ha rappresentato anche l’ultimo test del 2019 sulle acque di Enoshima, mentre a giugno 2020 si tornerà in Giappone per le Finali di Coppa del Mondo a due mesi dall’appuntamento a Cinque Cerchi. L’Italia può ritenersi ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Italia fuori dal podio nei 470 femminili dopo una brutta Medal Race : La sesta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Vela si è chiusa negativamente per l’Italia, che ha visto sfumare una concreta possibilità di podio nei 470 femminili proprio in Medal Race. Sul campo di regata olimpico di Tokyo 2020, in quel di Enoshima, quest’oggi le condizioni climatiche hanno consentito il regolare svolgimento di due Medal Race su cinque (le due classi 470) mentre i Laser Standard, ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Tita-Banti sfiorano il successo e sono terzi - 470 femminili in Medal Race per il podio : C’è un pizzico di amarezza per un epilogo beffardo che poteva valere il secondo trionfo consecutivo sulle acque di Enoshima dopo l’affermazione nel Test Event di Tokyo 2020 per il Nacra 17 azzurro formato da Ruggero Tita e Caterina Banti. I campioni iridati in carica hanno chiuso la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 in terza posizione assoluta andando però ad un soffio dalla vittoria in Medal Race che sarebbe stata ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Elena Berta e Bianca Caruso al comando nel 470! Ruggero Tita e Caterina Banti in quarta posizione prima della Medal Race : Prosegue all’insegna delle condizioni di vento decisamente complicate la prima tappa della Coppa del Mondo 2020, appuntamento inaugurale del massimo circuito velistico internazionale che si disputa nelle acque giapponesi di Enoshima. Dopo una terza giornata caratterizzata da raffiche a 20-25 nodi e onde fino a due metri e mezzo, le imbarcazioni in gara sono state messe a dura prova anche nelle regate odierna e alcune classi non sono ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : equipaggi italiani in rimonta nella terza giornata - Elena Berta e Bianca Caruso seconde nel 470 femminile : Dopo una seconda giornata estremamente complicata dal forte vento e dalle condizioni difficili del campo di regata, la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 in programma ad Enoshima (Giappone) ha ripreso il regolare svolgimento. Le stelle del panorama velistico internazionale sono tornate in acqua per la terza giornata andando a delineare maggiormente la classifica nella classi olimpiche in programma e anche la spedizione azzurra ha fatto la ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : seconda giornata stravolta dal maltempo - in acqua solo Finn - RS : X maschile e femminile : seconda giornata di gare complicatissima ad Enoshima con il programma odierno che è stato stravolto a causa di una perturbazione che ha reso il campo di regata delle prossime Olimpiadi impraticabile per sette flotte su dieci. Le uniche classi scese in acqua per portare a termine almeno una prova sono state Finn, RS:X maschile e femminile, con gli atleti che hanno dovuto fronteggiare delle onde da 2,5 metri con un vento che ha toccato punte di 30 ...

