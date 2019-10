Vaticano | clamoroso scandalo milionario | indagine su un monsignore e il capo dell' Aif

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Inchiesta interna su operazioni finanziarie sospette: sospesi dai loro incarichi cinque dirigenti. Tra loro pezzi da novanta come don Mauro Carlino,degli ufficia Segreteria di Stato ed ex segretario del cardinale Becciu, e Tommaso Di Ruzza, direttore'antiriciclaggio. Nel mirino dei magistrati compravendite immobiliari a Londra e la gestione dei conti'Obolo di San Pietro. Papa Francesco: non faremo sconti a nessuno

