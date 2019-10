Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Novella Toloni L'attrice australiana e il marito sono stati fotografati a Firenze durante la loro vacanza toscana. La coppia, tra shopping e buon cibo, ha visitato anche la Galleria degli Uffizi Le celebrità di Hollywood amano Firenze. La prova? Le visite al capoluogo toscano, in poco meno di due giorni, di due dive americane del calibro die Kylie Minogue. La presenza a Firenze della cantante e dell'attrice australiana è stata svelata da alcune fotografie scattate all'interno degli Uffizi. Se la visita culturale di Kylie Minogue è durata poche ore, giusto il tempo del tour privato al museo fiorentino, l'arrivo in città dell'attriceè stato più duraturo. L'ex moglie di Tom Cruise ha, infatti, deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Toscana insieme al marito,. Visualizza questo post su Instagram Certo che gli ...

Italia_Notizie : Vacanze fiorentine per Nicole Kidman e Keith Urban -