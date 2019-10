Usa | ricoverato in ospedale Bernie Sanders | sospesa la corsa alla primarie del senatore

Usa - accoltellato in carcere l’assassino di Bob Kennedy : ricoverato in condizioni stabili : È stato accoltellato in carcere Sirhan Sirhan, l’assassino di Bob Kennedy. ricoverato d’urgenza in ospedale, si trova ora “in condizioni stabili”, come hanno fatto sapere i funzionari del penitenziario di San Diego, in California, in cui l’uomo si trova detenuto da 50 anni con l’accusa di omicidio. L’aggressione è avvenuta alle 2.21 ora locale: “Gli agenti hanno risposto rapidamente e hanno trovato ...