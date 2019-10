USA | EUROPA | CHIESA Quegli affidavit subito svaniti attorno al Conte-2

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui dazi USA all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...

Spettacolo di aurore boreali nei cieli di Canada - USA ed Europa : FOTO e VIDEO mozzafiato : Le aurore boreali hanno incantato buona parte di Canada, nord degli Stati Uniti e Nord Europa nelle ultime notti. Lo Spettacolo è stato assicurato da una tempesta solare innescata da un vento solare estremamente veloce. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, e nel VIDEO in fondo, troverete le spettacolari immagini delle aurore che hanno illuminato i cieli del Nord America e di diverse località europee, dall’Islanda alla ...

LampedUSA - centinaia di studenti di tutta Europa rendono omaggio alle vittime del mare : Da oggi a giovedi le manifestazioni della giornata della memoria e dell'accoglienza del Comitato 3 ottobre, presenti i superstiti del naufragio del 2013.

Migranti - sei anni fa la tragedia del 3 ottobre : LampedUSA ricorda e guarda al futuro con oltre 200 studenti da tutta Europa : Annegarono a mezzo miglio dalla spiaggia dei Conigli, il 3 ottobre 2013. Qualcuno aveva dato fuoco ad alcune coperte per segnalare a terra la presenza della barca, ma sul ponte si era sviluppato un incendio e quella era colata a picco. Morirono in 368, quasi tutti eritrei, di fronte alle coste di Lampedusa. Che anche quest’anno ricorda la tragedia e guarda al futuro con 200 studenti provenienti da tutta Europa. In sei anni ne sono arrivate ...

Continental - Ristrutturazione in vista : tagli in Europa e USA : Il rallentamento dei mercati automobilistici continua a produrre pesanti effetti sullintera filiera dell'auto. La Continental, il quarto maggior operatore del settore della componentistica ha varato un piano della durata di dieci anni pur di rimettere a posto i conti e affrontare le trasformazioni atto nel comparto. Gli effetti si faranno sentire per lo più in Germania, da tempo alle prese con le conseguenze di una crisi di settore che sta ...

Tv pirata - chiUSA a Napoli la base d'Europa : cinque milioni di clienti : All?improvviso niente partite di serie A, coppe europee, film di ultimissima produzione, serie tv. Tutto oscurato, in un attimo, come un buco nero che ha inghiottito le immagini dei monitor di...

Atletica – Desalu secondo nei 200 metri : l’Europa batte gli USA a Minsk : Fausto Desalu chiude al secondo posto la gara dei 200 metri con 20.66: l’Europa trionfa sugli USA a Minsk Altri due piazzamenti nei primi tre posti per gli azzurri nella seconda e decisiva giornata del match Europa-Usa di Minsk, in Bielorussia. Il migliore degli italiani è Fausto Desalu (Fiamme Gialle), secondo nei 200 metri con 20.66 (vento 0.0) alle spalle del campione del mondo Ramil Guliyev (20.16). Terzo posto per Yeman Crippa ...

Atletica - l’Europa vince il Match contro gli USA : Desalu secondo sui 200 - Crippa terzo sui 3000 : L’Europa ha vinto The Match, la prima edizione del confronto tra il Vecchio Continente e gli USA che si sono dati battaglia nelle discipline dell’Atletica leggera. Allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia) il team blu-stellato si è imposto con 724,5 punti contro i 601,5 della compagine d’oltreoceano: le due formazioni erano divise da appena 27 lunghezze al termine della giornata di ieri ma questa sera l’Europa ha messo la ...

Atletica - Match Europa-USA : Tortu quarto - Davide Re terzo - Nedasekau vola a 2.35. Vecchio Continente avanti di 27 punti : Allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia) si è disputata la prima giornata di The Match, la prima storica edizione del confronto tra Europa e USA in Atletica leggera. Il Vecchio Continente conduce con 331 punti contro i 304 degli States, si preannuncia un’infuocata battaglia nella serata di domani per la conquista del titolo. Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.29 con 1,1 m/s di vento contrario, un tempo alto rispetto al 10.21 di ...

Atletica – Match Europa-USA : Davide Re terzo - bene anche Filippo Tortu : Atletica: Davide Re terzo nei 400 nel Match Europa-USA, bene anche Tortu,quarto nei 100 Davide Re chiude al terzo posto la sfida di Minsk contro gli Stati Uniti, indossando la maglia dell’Europa. Il primatista italiano dei 400 metri corre in 46.05 nel giro di pista, battuto soltanto dagli statunitensi Michael Cherry (45.13) e Wil London (45.39). Senza verve la prova del favorito della vigilia Nathan Strother (47.15, ottavo). Il 26enne ...

Atletica - Match Europa-USA : Filippo Tortu corre 10.29 sui 100 - quarto alle spalle degli americani : Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.29 in occasione del Match Europa-USA che si sta disputando allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia). Il nostro velocista ha dovuto fare i conti con un forte vento contrario (-1,1 m/s) e si è così dovuto accontentare del quarto posto risultando comunque il miglior esponente del Vecchio Continente alle spalle degli americani Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28) nella gara ...

Atletica - domani la prima giornata del match Europa-USA : subito due azzurri in pista : Comincerà domani la sfida tra il team europeo e quello americano a Minsk, subito Filippo Tortu e Davide Re in pista domani due big azzurri in pista nella prima giornata del match Europa-USA di Minsk, in Bielorussia. Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri alle 18.30 italiane sfida lo statunitense Mike Rodgers nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, per confermare le buone impressioni destate nel rientro di Rovereto. ...

Atletica – Europa-USA : a Minsk sei azzurri in gara - c’è anche Tortu : Atletica: sei azzurri nel match Europa-USA. In gara anche Tortu e Davide Re I primatisti italiani Filippo Tortu (100) e Davide Re (400) scenderanno in pista nella prima giornata del Match Europa-USA di Minsk, lunedì 9 settembre. Altri quattro azzurri entreranno in azione nel day 2, il giorno dopo, martedì 10 settembre: Fausto Desalu nei 200, Yeman Crippa nei 3000, Luminosa Bogliolo nei 100hs e Ayomide Folorunso nei 400hs. I sei italiani ...

Atletica - Europa-USA : Filippo Tortu e Davide Re guidano il contingente italiano a Minsk : C’è grande attesa e curiosità intorno al match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti che si terrà lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre a Minsk (Bielorussia). Scenderanno in pista alcuni tra gli atleti più forti del pianeta. Saranno sei gli italiani in gara: Filippo Tortu, Davide Re, Fausto Desalu, Yeman Crippa, Luminosa Bogliolo e Ayomide Folorunso. I primi azzurri a scendere in pista saranno Tortu e Re, impegnati nel Day 1. ...