Uragano Lorenzo | il “mostro” sta flagellando le Azzorre | poche notizie dalle isole | prime

Uragano "Lorenzo" punta sul Portogallo : 10.24 L'Uragano "Lorenzo", il più intenso nell'Oceano Atlantico orientale, punta sulle Isole Azzorre, in Portogallo.Sull'arcipelago è allerta. Declassato da categoria 5 a 2, l'Uragano dovrebbe passare vicino a Corvo e Flores, la parte nord-occidentale delle Isole, portando con sé venti fino a 150 chilometri orari, piogge torrenziali e onde alte. Venerdì è previsto l'arrivo di "Lorenzo" su Irlanda e sul Regno Unito, dove potrebbe risalire di ...

Previsioni Meteo - la situazione prende una piega estrema in Europa : l’Uragano Lorenzo innesca un’onda di freddo dal Polo al Mediterraneo : Previsioni Meteo – L’Estate è ormai definitivamente alle spalle e la situazione Meteorologica diventa improvvisamente estremamente vivace sull’Europa: mentre da ovest arriva l’uragano Lorenzo, il primo freddo scende dal Polo verso la Scandinavia con le prime bufere di neve in Norvegia. Sono le avvisaglie di una situazione molto pericolosa per i prossimi giorni, perchè si vanno a scontrare gli ultimi residui della stagione ...

Uragano Lorenzo - massima allerta meteo alle Azzorre : cancellati 24 voli - gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Lorenzo è sempre più vicino all’arcipelago delle isole Azzorre, nel territorio portoghese dell’oceano Atlantico: 24 voli (per un totale di 873 passeggeri) della compagnia SATA Air Açores sono stati cancellati. Due erano voli che collegavano le Azzorre al Portogallo continentale, mentre gli altri erano collegamenti tra le varie isole dell’arcipelago. Tutti i passeggeri saranno trasferiti su altri voli di Giovedì ...

Azzorre : Uragano Lorenzo pronto all'impatto - pesante allerta per diverse isole : Lorenzo è pronto all'impatto: nelle prossime ore il pericoloso uragano di categoria 2 colpirà in pieno le isole Azzorre occidentali dove scatenerà venti tempestosi fino a 200 km/h, piogge...

L'Uragano Lorenzo è arrivato : venti fino a 100 km/h. «Non state all'aperto» : Ne avevamo parlato già ieri qui: l?uragano Lorenzo fa paura e dopo aver attraversato l?Oceano Atlantico si appresta ad avvicinarsi alla Gran Bretagna, a Londra in particolare....

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Uragano Lorenzo pronto all'impatto sulle Azzorre : si teme un disastro tra Corvo e Flores : Dopo essere entrato nella storia della meteorologia come l'Uragano più forte mai formatosi sull'Atlantico orientale, Lorenzo si prepara a colpire duramente le isole Azzorre. Il ciclone tropicale sta...

Uragano Lorenzo - i residenti delle Azzorre si preparano : possibili 150mm di pioggia - allerta per alluvioni lampo potenzialmente letali [GALLERY] : Il potente Uragano Lorenzo dovrebbe colpire le isole Azzorre nella giornata di mercoledì 2 ottobre, provocando alluvioni lampo potenzialmente letali, nonostante l’indebolimento subito nella giornata odierna. I residenti si stanno preparando a sigillare le finestre mentre l’Uragano si avvicina all’arcipelago portoghese. “Dovremo proteggere le nostre proprietà perché se arriva con intensità, ci colpirà”, ha dichiarato a Reuters Alcino Machado, che ...

L'uragano Lorenzo è sceso a Categoria 2 ( su una scala da 1 a 5) con venti medi a 175km/h(raffiche sui 220km/h), ma mira adesso le isole Azzorre nord-occidentali dove è Scatta l'allerta ed arriverà probabilmente mantenendosi di tale intensità tra domani sera e Mercoledì mattina.

L’Uragano Lorenzo senza precedenti - troppo forte per la sua posizione nell’Atlantico : la relazione con i cambiamenti climatici : L’Uragano Lorenzo è diventato una tempesta da record, che nei prossimi giorni colpirà duramente le Azzorre e poi Regno Unito e Irlanda. Sabato 28 settembre, “Lorenzo si è rapidamente rafforzato in un uragano di categoria 5, con venti massimi di 257km/h. Questo batte il record per L’Uragano di categoria 5 più orientale e più settentrionale mai registrato nell’oceano Atlantico”, ha scritto Dennis Mersereau su Forbes. Al momento, Lorenzo si è ...

Uragano Lorenzo : allerta alle Azzorre per venti distruttivi e onde di 10 metri - effetti anche su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] : L’Uragano Lorenzo rimane un sistema impressionante che ora inizia ad accelerare verso nord-est. Come sistema di categoria 2, ha venti massimi di 175km/h e pressione centrale di circa 952hPa. Le raffiche più forti stanno raggiungendo i 220km/h, confermati dall’ultimo volo di ricognizione della NOAA. Lorenzo è un Uragano molto grande con un deflusso ben definito e continua a dirigersi verso le Azzorre. Si prevede che passi proprio ad ovest delle ...

Allerta Meteo per l’Uragano Lorenzo - un “mostro” di 5ª Categoria in arrivo sull’Europa [MAPPE] : Cresce in Europa l’Allerta Meteo per l’arrivo dell’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª Categoria sulla scala Saffir-Simposon in posizione decisamente insolita nell’oceano Atlantico, molto orientale tanto che non interesserà il continente americano bensì andrà a sfogare tutto il proprio impeto in Europa. I fenomeni più estremi sono attesi alle isole Azzorre nella serata di Martedì 1 Ottobre, quando in modo ...

E' ormai ufficiale l'uragano Lorenzo ha toccato in queste ore la massima intensità raggiungendo la categoria 5 (la piu' alta su una scala da 1 a 5) con venti medi di 260km/h. Mai infatti nella storia dei satelliti(dal 1960) un ciclone così intenso si era formato così a est

Uragano Lorenzo raggiunge categoria 5 : evento storico. Allerta massima sulle Azzorre : Come spesso avviene in presenza dei cicloni tropicali, le previsioni modellistiche mostrano grandi difficoltà nel delinearne la potenza e la corretta traiettoria. E così in barba ai modelli...