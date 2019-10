Una manovra senza spinta

Casa - nella manovra la riforma del catasto : perché può essere Una stangata per i proprietari : Nuova stangata in vista per i cittadini, nel mirino c'è la Casa. Il governo M5s-Pd, tra i meandri della manovra,ha previsto un ddl che porta in dote la riforma del catasto all'interno del Def 2020-22, il quale ha l'obiettivo, come racconta il quotidiano Il Tempo, di recuperare gettito con un'operazi

Nadef - Salvini : “La manovra è Una truffa - hanno già tradito tutte le promesse di agosto” : Matteo Salvini commenta così la nota d'aggiornamento al Def: "La manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. hanno gia' tradito tutte le promesse fatte ad agosto. Sull'aumento dell'Iva nell'arco nelle ultime sette ore ha cambiato idea tre volte. Poi Conte ha detto che ha trovato 23 miliardi. Un uomo fortunato, li ha trovati per strada? Dove li ha trovati?".Continua a leggere

Una manovra in mezzo al guado : Quella che Roberto Gualtieri si trova a tirare su in queste ore è una manovra in mezzo al guado. Per un governo appena nato, il provvedimento simbolo della programmazione economica è occasione irripetibile per imprimere un marchio, una svolta. Non è così per quello giallorosso. Alla prima apparizione in tv dopo la nomina, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3, il ...

Legge di Stabilità 2020 : per Conte serve Una manovra espansiva : Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte. Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva' "Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

"Sarà Una manovra da 30 miliardi. Non toccheremo quota 100 e Reddito di cittadinanza" - dice Gualtieri : Il ministro dell'Economia Roberto Gualteri, ospite di "1/2 ora in più", ha anticipato alcuni punti della prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi di euro, cifra che definisce "credibile". Ai 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Consiglio dei ministri". "Non ...

Manovra - Salvini avverte : “Non permetteremo un aumento dell’Iva e Una tassa sui contanti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a dare battaglia per evitare che il governo metta in campo alcune misure con la prossima legge di Bilancio: "Aumenti dell'Iva e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo", avverte l'ex ministro dell'Interno parlando al Villaggio Coldiretti di Bologna.Continua a leggere

Conte vuole Una manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Pensioni : Quota 100 - Fornero chiede l'abolizione : 'Primo passo per Una manovra di svolta' : "Abolire Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta", sono le parole dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero on un articolo Il Foglio. Torna così ad attaccare il meccanismo delle quote ideato dalla Lega chiedendone la cancellazione visto che, a suo dire, si tratta di una misura costosa, iniqua e che penalizza le categorie più deboli. I lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo mentre è ...

Perché abolire la quota 100 è il primo passo per Una manovra di svolta : In un quadro politico alquanto incerto, nel quale l’instabilità potrebbe manifestarsi in modo repentino e trasferirsi, in modo altrettanto repentino, ai mercati finanziari e all’economia, quali dovrebbero essere le caratteristiche di una “buona” legge di Bilancio? Anzitutto deve trattarsi di una l

Gualtieri : "Una manovra restrittiva sarebbe controproducente" : Oggi si è conclusa la due giorni di Helsinki dove si è riunito l'Ecofin, il Consiglio di Economia e finanza del quale fanno parte tutti i ministri dell'Economia e delle finanze dell'Unione Europea. Per la prima volta a rappresentare l'Italia c'era Roberto Gualtieri, nuovo Ministro dell'Economia del neonato Governo Conte bis.Al termine dei lavori Gualtieri ha spiegato di aver annunciato il suo "'no' ad una manovra economica restrittiva" ai ...

Gualtieri : ho detto no alla Ue su Una manovra restrittiva : «Ai miei colleghi detto che una manovra restrittiva sarebbe controproducente». Così il ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri, ha replicato ai colleghi riuniti nell’Ecofin informale in corso il 13 e il 14 settembre a Helsinki

Manovra - la strada verde verso la flessibilità : governo lavora a Una regola Ue che escluda gli investimenti green dal calcolo del deficit : “Dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Ue su questo che è il nostro programma”. Fin qui le parole ufficiali del premier Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le righe, la strada che il nuovo ...

Governo - Conte in Aula per la fiducia : ?«Manovra per Una crescita solida» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

