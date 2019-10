Un posto al sole anticipazioni | ARTURO e SEBASTIANO | resa dei conti!!!!

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La storyline del colpo di fulmine tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate di Unale vi consigliamo di non perdere le puntate della soap in onda la prossima settimana, perché la situazione si farà decisamente calda! La trama, infatti, assumerà sempre di più dei colori da “romanzo d’altri tempi”, con l’imprenditrice sempre più odiata dalla famiglia dell’amato (che – come si è già capito – non accetta il nascente sentimento di Fabrizio). Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Ma i forti contrasti che ci saranno non riusciranno a separare Marina e Fabrizio, con lei che nel corso della settimana avrà bisogno di tutto il conforto che il boyfriend potrà darle. Non solo: la Giordano dovrà fare a un certo punto ...

