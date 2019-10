Un Napoli brutto e sprecone sbatte sul muro Genk | in Belgio finisce 0-0 FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)LIVE – Si gioca, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Ilè partito col botto, vincendo 2-0 contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre.praticamente già al capolinea. I belgi proveranno a rimettersi in corsa. I partenopei vogliono proseguire la marcia per consolidare il primato del girone. Unnon va oltre il pari a reti bianche in casa del. I ragazzi di Ancelotti non approfittano dell’avversario alla portata dopo la gara d’esordio vittoriosa contro il Liverpool. Un avversario che tuttavia, a dir la verità, se la gioca alla grande: pressa, corre, è ordinato e si chiude ...

carmaur02 : @TolliVincenzo Con qs Genk che in Italia giocherebbe in serie B, mi dispiace non sono d'accordo con te. Secondo tem… - gennylan : Brutto, bruttissimo Napoli. @ChampionsLeague - manzogennaro3 : @sonoNAPnonITA Stasera peggio. Mai visto un Napoli così brutto, scadente insignificante. Jamm annanz. -