Un ex dipendente di Yahoo ha violato gli account per rubare foto e video intimi di donne

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un exdiha ammesso di aver sfruttato l’accesso privilegiato per la manutenzione del software per accedere senza autorizzazione a migliaia didi utenti, alla ricerca di documenti privati e personali. Reyes Daniel Ruiz, questo il nume dell’ingegnere software exdi, avrebbe recuperatoe immagini intime di numerosescaricandoli poi sul suo computer. Secondo la dichiarazione rilasciata lunedì 30 settembre dall’ufficio del procuratore distrettuale della California settentrionale, Ruiz ha ammesso la propria colpevolezza dichiarando di aver avuto accesso a circa 6milaprendendo di mira giovanisconosciute, amiche e colleghe di lavoro. L’ingegnere ha anche ammesso di aver sfruttato l’accesso alle email personali degli utenti, per recuperare le loro credenziali d’accesso a iCloud, Facebook, Gmail, Dropbox e ad ...

