Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 11 | 10

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione La Francesco Vitali in studio l’obiettivo del Governo è ridurre le tasse sul lavoro e secondo il viceministro dell’economia Emiliani il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare la platea degli €80 circa €500 in più l’anno in attesa della pubblicazione del Depp nella caccia ai 7 miliardi di evasione per 20 potrebbero venire secondo la viceministra Castelli dal recupero della distribuzione del carburante il ministro speranza parla di rimodulazione dei ticket chiedi più pagherà di più per i sindacati e poco per l’opposizione una manovra in deficit la irritazione di Conte per le voci sulla mente dell’IVA Maiden l’Unione Europea aspettiamo il deficit nell’Italia ferma è il presidente americano Donald Trump respinge l’indagine sul impeachment affermando che siamo di ...

