Twin Peaks 4 non è più una fantasia | Showtime vuole il ritorno della serie | e David Lynch?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Se fino a qualche tempo fa4 sembrava un capitolo chiuso, oggi, a distanza di due anni dalla terza stagione, arriva il colpo di scena che nessuno aspettava.Secondo We Got This Covered - sito notoriamente attendibile, primo a riportare la notizia che Ewan McGregor sarebbe tornato a interpretare Obi-Wan Kenobi, e i dettagli sui protagonisti di Ghostbusters 3 –è al lavoro sul seguitocult creata danel 1990. Stando alle fonti che avrebbero spillato lo scoop al sito, la rete, che mandò in onda la terza stagione, sta cercando un modo per riportare l'Agente Dale Cooper per un quarto ciclo di episodi. Ovviamente anche il regista dovrebbe tornare al timone del progetto, così come la maggior parte del cast originale.A confermare l'ipotesi di un seguito, ci ha pensato Kyle MacLachlan, interprete dell'Agente Cooper nella. L'attore ha ...

