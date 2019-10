Tumore del polmone | la combinazione nivolumab e ipilimumab migliora la sopravvivenza

Tumore dell’ovaio - i campanelli d’allarme per una diagnosi precoce : Le statistiche dicono che il Tumore dell’ovaio colpisce circa 5000 donne l’anno. E purtroppo, ancora troppo spesso è difficile giungere alla diagnosi precoce, che rappresenta lo strumento ottimale per affrontare al meglio la malattia. campanelli d’allarme e diagnosi precoce Il Tumore dell’ovaio, infatti, ha una caratteristica: è tremendamente “bravo” a nascondersi, soprattutto nelle fasi iniziali. I pochi segni in qualche modo ...

Tumore della prostata : olaparib riduce il rischio di progressione della malattia o di morte del 51% : AstraZeneca e MSD hanno presentato i risultati dello studio di fase III PROfound che ha esaminato 387 uomini con Tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) e con una mutazione dei geni di riparazione della ricombinazione omologa (HRRm) e progressione della malattia durante il precedente trattamento con nuovi agenti ormonali (NHA) (abiraterone o enzalutamide). Lo studio è stato disegnato per analizzare due coorti di ...

Tumore del polmone : 7 geni rivelano i danni da fumo : I ricercatori dell’Unità di Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano hanno individuato alcuni geni, 7 per la precisione, la cui espressione genica è influenzata dal fumo. Lo studio è stato sostenuto da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Scientific Reports. Per espressione genica si intende l’insieme dei processi che ...

Tumore al seno avanzato : Ribociclib riduce del 28% il rischio di morte in donne in post-menopausa : Novartis annuncia oggi i risultati dello studio clinico MONALEESA-3 che mostrano come Ribociclib abbia conseguito un miglioramento significativo della sopravvivenza globale (Overall survival, OS). Questo è il secondo studio di fase III in cui la terapia di combinazione con Ribociclib ha raggiunto l’endpoint secondario di sopravvivenza globale in un’analisi ad interim programmata. Lo studio MONALEESA-3 ha valutato l’efficacia e ...

Perché è così difficile fermare il Tumore del pancreas : In Italia è il quinto tumore per mortalità, viene spesso diagnosticato quando è troppo tardi e non ci sono ancora esami efficaci per una diagnosi precoce

Tumore del polmone : la chemioterapia a basse dosi controlla la malattia : A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti da Tumore del polmone una migliore qualità di vita grazie a un’ottima tollerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che prevede somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli. Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society for Medical Oncology) in corso a Barcellona, questo approccio ha ...

Tumore del polmone : Osimertinib dimostra una sopravvivenza media superiore a 3 anni : AstraZeneca ha presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del Congresso europeo di oncologia (ESMO), i risultati di sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III FLAURA che ha valutato Osimertinib come trattamento di prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). In particolare Osimertinib ...

Tumore del pancreas : la combinazione di chemioterapia riduce del 25% il rischio di metastasi : In cinque anni, in Italia, i nuovi casi di Tumore del pancreas sono aumentati del 6%: erano 12.700 nel 2014, ne sono stimati 13.500 nel 2019. È una neoplasia in costante crescita e particolarmente aggressiva, che nel 40% dei casi viene diagnosticata in fase metastatica, trattata con chemioterapia come standard di cura. Invece, nel 30% dei pazienti, la malattia è individuata in fase localmente avanzata, senza metastasi e non operabile. A oggi, ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il Tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Tumore - un test del sangue per individuare i primi segni : Grazie alle analisi del sangue potrebbe essere presto possibile effettuare la diagnosi precoce dei tumori prima che questi inizino a manifestare i loro sintomi. Si tratta di un traguardo molto importante per cui bisogna ringraziare un team internazionale coordinato dagli esperti di uno spin off di Tor Vergata, ossia l’azienda Bioscience Genomics. Alla base di tutto c’è un semplice test genetico che, secondo i ricercatori, sarebbe in ...

“Ho un Tumore maligno”. Lele Mora choc : la telefonata del medico arriva durante l’intervista : “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“. Così dice Lele Mora durante la sua intervista a Libero giustificando il suo telefono che continua a suonare. Ad un certo punto, sempre mentre si trova a colloquio con l’intervistatrice, arriva la fatidica chiamata del medico con il verdetto. Dall’altra parte della cornetta c’è il medico pronto a pronunciare parole ...

"Emma Marrone ha il Tumore" - l'annuncio del Tg1 : "Noi auguriamo ad Emma Marrone una pronta guarigione, sappiamo dalle notizie diffuse siamo a conoscenza si tratti di una neoplasia (termine tecnico usato come sinonimo di tumore, che può avere natura benigna o maligna, Ndr) fortunatamente molto sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale". Così il Professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Istituto Nazionale Regina ...

I primi segni del Tumore : un test italiano li scova nel sangue : Grazie a una ricerca pubblicata su Cell Death & Disease, condotta un gruppo internazionale di esperti coordinato dai ricercatori di Bioscience Genomics, spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è stato sviluppato un test genetico che potrebbe individuare con una semplice analisi del sangue i primi segni del tumore, prima ancora che inizi a manifestarsi. “Si tratta di un primo importante passo nella ...

Emma Marrone - il Tg1 parla della sua malattia : 'Sempre più giovani colpiti da Tumore' : I fan di Emma Marrone sono ancora sotto choc dopo che la cantante sui suoi canali social ha annunciato di doversi prendere un momento di pausa dalla musica. La cantante ha scritto che doveva assentarsi per un po' di tempo per curarsi, aggiungendo di dover chiudere definitivamente i suoi conti con il passato. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto preoccupare i suoi tantissimi sostenitori. Ieri, un servizio trasmesso ...