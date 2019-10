Trump non la sta prendendo benissimo | questa cosa dell’impeachment

Usa : non solo il muro - al confine con il Messico Trump voleva costruire una “trincea con serpenti e coccodrilli contro i migranti” : Non gli bastava un muro alto fino a 4 metri che separa gli Stati Uniti dal Messico per bloccare i migranti in arrivo dal Sud e Centro America. Donald Trump voleva far costruire una trincea al confine e farla riempire di coccodrilli e serpenti per impedire alle persone di raggiungere il Paese a stelle e strisce. A scriverlo è il New York Times che aggiunge alcuni particolari riguardo al comportamento che avrebbero dovuto tenere i soldati ...

Trump accusa i Democratici : “Non è un impeachment ma colpo di Stato” : Donald Trump e la sua amministrazione vanno all'assalto degli avversari politiic e dell'inchiesta per la messa in stato d'accusa del presidente per l'Ucrainagate. E il New York Times rivela: "Contro i migranti del Messico aveva suggerito di sparare alle gambe e di costruire un fossato con coccodrilli"Continua a leggere

IMPEACHMENT Trump : SI DIMETTE VOLKER/ Democratici avanti "Non andremo per le lunghe" : IMPEACHMENT per Donald TRUMP: si DIMETTE VOLKER. Intanto i Democratici stringono i tempi, avanti spediti con la procedura: ecco le ultime

Chi è la «talpa» della Cia che fa tremare Trump? La denuncia anonima - i ritardi - le frasi : 5 cose da sapere : E’ caccia all’identità dello 007 che ha denunciato la telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino costata al capo della Casa Bianca una richiesta di impeachment

Chi è la «talpa» della Cia che fa tremare Trump? La denuncia anonima - i ritardi - le frasi : 5 cose da sapere : E’ caccia all’identità dello 007 che ha denunciato la telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino costata al capo della Casa Bianca una richiesta di impeachment

Greta e Trump come Davide e Golia per TvBoy : "Non si è mai troppo piccoli per cambiare il mondo" : come Davide e Golia. Così lo street artist TvBoy vede la giovane attivista svedese Greta Thunberg e Donald Trump, personalità a cui ha dedicato la sua ultima opera.L’artista italiano ha reso pubblica sui social la sua ultima fatica realizzata a Barcellona, all’angolo tra la Paseo de Gracia e Plaza de Catalunya. “Non si è mai troppo piccoli per cambiare il mondo”, recita il cartello tenuto in mano ...

Usa - democratici preparano un comitato per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...

Trump all'Onu : «Futuro non è dei globalisti - ma dei patrioti». Attacco all'Iran - silenzio sul clima : «Per decenni il sistema del commercio internazionale è stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede»: è quanto affermerà Donald Trump intervenendo...

Ciclone Trump all’Assemblea dell’Onu : “Il futuro non è dei globalisti ma dei patrioti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Uniti a New York: "Il futuro non appartiene ai globalisti, ma ai patrioti, appartiene a nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze. La Cina? Protegga Hong Kong. Guerra ai social media: non metteranno a tacere la gente".Continua a leggere

Trump sovranista all'Onu : "Il futuro non appartiene ai globalisti ma ai patrioti" : “Il futuro non appartiene ai globalisti ma ai patrioti. Il futuro appartiene a nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.Nel suo discorso dai toni sovranisti, il leader Usa ha aggiunto: “Il mondo libero deve abbracciare le sue fondamenta nazionali, ...

Trump all’Onu : non accetterò un cattivo accordo con la Cina. Non una parola sul clima : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

Trump : futuro di patrioti - non globalisti : 17.00 "Il futuro è dei patrioti,delle nazioni sovrane e indipendenti,non dei globalisti". Così il presidente Usa all'Onu. Riguardo ai dazi con la Cina: "Non cerchiamo conflitti, ma vogliamo difendere gli interessi dell'America",spiega."Vogliamo scambi commerciali giusti" e il "Wto ha bisogno di un cambio drastico". Le politiche "dei confini aperti sono cattive e crudeli",perchè rafforzano le organizzazioni criminali.E si rivolge ai ...

Assemblea Onu - Trump : “Il futuro non è dei globalisti - ma dei patrioti” – LA DIRETTA : E’ iniziato al Palazzo di Vetro di New York il dibattito generale della 74ma Assemblea Generale dell’Onu. I lavori sono stati aperti dal segretario generale Antonio Guterres. Subito dopo è salito sul podio il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, seguito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra gli interventi, oltre a quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche quelli del presidente francese, Emmanuel Macron, ...

Trump all’Onu : non accetterò un cattivo accordo con la Cina - riformare Wto : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»