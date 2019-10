Tottehnam | Pochettino adesso rischia | per il tecnico c’è poco da stare… “Allegri”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un KO pesante, specie se in casa ma soprattutto se fino a pochi mesi fa disputavi la finale di Champions League. Il Tottenham è uscito con le ossa rotte dalla sfida di ieri sera contro il Bayern Monaco: risultato finale 2-7. L’allenatore Mauricio, già traballante, non è più così saldo in panchina. E, all’orizzonte, torna a farsi viva la figura di Massimiliano Allegri. L’exdella Juventus ha più volte detto che intende concedersi una stagione di riposo, ma il fascino della Premier League potrebbe fargli cambiare idea. Non ci sono soltanto gli Spurs tra le ipotesi per il ritorno nel giro dell’allenatore toscano. Secondo il ‘The Guardian’, infatti, anche il Manchester United è molto interessato all’italiano che, scrive il tabloid inglese, intanto si è portato avanti con il lavoro studiando l’inglese.L'articolo ...