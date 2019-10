Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni | lo aggiungiamo all’elenco

Tiziano Ferro pubblica la sua chat privata con Marco Mengoni : “Qui giochiamo sporco” : Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram lo screenshot della sua chat con Marco Mengoni e subito i fan dei due cantanti sono andati in delirio, visto anche il contenuto piccante della conversazione. E pensare che i rumors circolati un anno fa parlavano di tensioni e rivalità tra i due. Nell’estratto della loro conversazione su Whatsapp c’è Mengoni che stuzzica Ferro con la foto-cover del suo nuovo tour in cui lo si vede in acqua ...

Tiziano Ferro smentisce il figlio con Victor Allen : nessun bambino in arrivo : Tiziano Ferro smentisce il figlio con Victor Allen. Lui e suo marito, al momento, non hanno intenzione di accogliere un bambino in casa nonostante il diventare papà sia tra i pensieri costanti dell'artista. Tiziano Ferro infatti aveva già in passato espresso il desiderio di diventare padre entro i 40 anni e quest'anno ha pronunciato il fatidico "sì" davanti ad amici e parenti per prendere in marito l'americano Victor Allen. I due hanno ...

Emma Marrone rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro : ecco il suo messaggio : Dopo l’annuncio di Emma Marrone sui social del suo ritiro dalle scene è seguito un lungo silenzio sui social. La cantante ha rassicurato più volte i fan, dicendo di stare tranquilli, che si sente serena, anche se ha bisogno di concentrarsi sulla sua salute per curarsi. Sebbene la preoccupazione per lei cresca e moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo le hanno scritto messaggi di incoraggiamento e di supporto, Emma non sembra ...

Emma Marrone rompe il silenzio e scrive un messaggio a Tiziano Ferro : Il ritiro momentaneo dalle scene per problemi di salute ha preoccupato fan e colleghi, ma Emma Marrone non arretra di un solo centimetro e continua a dare prova di forza e coraggio, oltre che di voglia di vivere. Lo dimostra il commento che la cantante ha lasciato sul profilo Instagram di Tiziano Ferro, dove il cantante ha condiviso la locandina del suo tour al via nell’estate 2020 ed Emma, da amica e ammiratrice del cantautore di Latina ...

