The Walking Dead | Saints & Sinners | il titolo VR è stato annunciato per PC

Stranger Things 3 e The Walking Dead Michonne tra i giochi gratuiti di ottobre di Twitch Prime : Quest'oggi sono stati rivelati i giochi che gli abbonati al servizio Twitch Prime potranno scaricare gratuitamente su PC, nel mese di ottobre. Questa ricca lista comprende Adam Wolfe, Deadlight Director's Cut, Stranger Things 3: The Game, The Walking Dead Michonne e Serial Cleaner.Serial Cleaner: "Hai afferrato? Indossa le scarpe lucidate del The Cleaner , un addetto alle pulizie professionista al servizio della mafia. Non c'è un business come ...

Il finale di Fear The Walking Dead 5 ha chiuso un biennio di delusioni con una morte sconvolgente? : Siamo tutto un po' dubbiosi sul finale di Fear The Walking Dead 5 e su quello che è è andato in onda nell'ultimo episodio dello spin off. Da domenica prossima avremo modo di commentare The Walking Dead 10 ma oggi la ferita lasciata da un biennio deludente è ancora aperta per i fan di Fear The Walking Dead 5. L'ultimo episodio di questo quinto capitolo è andato in scena domenica sera negli Usa con la promessa di tornare per una sesta ...

Petizione dei fan di Fear The Walking Dead 5 per chiedere il licenziamento dello showrunner della serie : Il pubblico è sempre sovrano ma forse i fan di Fear The Walking Dead 5 (e non solo) sono andati davvero troppo oltre. La nuova stagione dello spin off di The Walking Dead sta per concludersi e l'ultimo episodio andrà in onda proprio domenica tra la delusione generale, o quasi. A quanto pare il pubblico non ha gradito quello che ha visto in questi ultimi episodi e proprio per questo ha messo insieme una Petizione sul web per chiedere il ...

Il primo episodio di The Walking Dead 10 in onda su Fox di Sky in contemporanea Usa : I fan della serie sono avvisati: il primo episodio di The Walking Dead 10 andrà in onda su Fox di Sky in contemporanea Usa. Visto che alla messa in onda mancano dieci giorni avete tutto il tempo di mettervi comodo, piazzare la sveglia alle prime ore dell'alba (o in piena notte, dipende da quando andate a letto e vi svegliate di solito) e attendere con ansia una première che promette scintille. La season premiere di The Walking Dead 10 andrà ...

«The Walking Dead» 10 - quando esce - trailer - cast - novità : Nonostante l’esito altalenante di alcune stagioni, prosegue la narrazione di The Walking Dead, che sta per tornare con la decima stagione. Nonostante il calo degli ascolti, l’abbandono da parte di personaggi storici e, non da ultimo, la conclusione dei fumetti da cui è tratta, la serie AMC continua la sua storia con nuovi episodi che, appunto, potrebbero preparare il campo per lo sviluppo di un’undicesima ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead lancerà i film con Rick Grimes? : Il nuovo spin off di The Walking Dead avrà presto un nome, ne siamo certi. I produttori della serie e dell'universo lanciato da Rick Grimes e i suoi hanno rivelato che agli inizi di ottobre potrebbe essere finalmente alzato il velo sulla serie in occasione della nuova edizione del Comic Con di New York. In quel momento, però, non solo arriveranno i dettagli sullo spin off e sul famoso incidente aereo che vedremo nel pilot ma anche il possibile ...

Nel finale di Fear The Walking Dead 5 andrà in scena un matrimonio o una tragedia? : C'è ancora il mistero sulla data di messa in onda italiana di Fear The Walking Dead 5 ma quello che è certo è che negli Usa domenica sera, la serie chiuderà i battenti per lasciare spazio a The Walking Dead 10. Il passaggio del testimone si avvicina così come lo fa il finale dello spin off che potrebbe regalare ai fan un possibile matrimonio, questo significa che non ci saranno tragedie con le quali fare i conti? Sembra tutto un po' strano ...

Novità dallo spazio in The Walking Dead 10? Strane foto sui social confermano una sconvolgente teoria : The Walking Dead 10 debutterà tra due settimane negli Usa e in Italia, su Fox di Sky, ma le ultime foto arrivate sui social sembrano rivelare una conferma di una sconvolgente teoria. Nei giorni scorsi si è parlato di temi inesplorati e di nuovi "ambienti" e catastrofi da passare al vaglio e come se il mare e gli zombie in acqua non fossero abbastanza, ecco arrivare dai social una teoria pronta a portare scompiglio tra i fan. In particolare, gli ...

Walking on The Moon : l’Università Bicocca ripercorre la storica impresa : Il 21 luglio di cinquant’anni fa il primo uomo camminava sulla Luna. Oggi, l’Università di Milano-Bicocca ha deciso di ripercorre i passaggi principali di quell’impresa attraverso una mostra interattiva che permetterà di trascorrere due ore nello spazio. Proprio come Neil Armstrong. Il viaggio inizia in un tipico salottino degli anni Sessanta per poi proseguire nella centrale operativa della NASA dove sarà possibile ricostruire la traiettoria ...

The Walking Dead 10 regala una nuova vita ad Ezekiel e Negan : tanti personaggi promossi a regular nei nuovi episodi : The Walking Dead 10 sta arrivando, lo farà negli Usa il 6 ottobre e in Italia qualche ora dopo, il 7 sempre su Fox di Sky. Nonostante gli ascolti siano calati notevolmente in questi ultimi due anni, la serie continua a tenere al guinzaglio i fedelissimi ma anche i piani alti di AMC tanto da puntare su un allargamento degli orizzonti con un un nuovo spin off e tre film dedicati a Rick Grimes di cui ancora si sa poco o nulla. Rimane il fatto che ...

L’ombra di Rick Grimes sul finale di Fear The Walking Dead 5 : il trailer del penultimo episodio : Il finale di Fear The Walking Dead 5 si avvicina a grandi passi e sembra che tutto possa chiudersi proprio come si è aperto ovvero con l'ombra di Rick Grimes che aleggia sui protagonisti e, soprattutto, su questo nuovo gruppo che ha fatto capolino negli episodi scorsi. Tra elicotteri e possibili soldati, lo sceriffo potrebbe non aver fatto una bella fine, almeno nel senso lato del termine, e qualche dettaglio in più potrebbe arrivare con gli ...

The Walking Dead 10 riparte con due episodi al cardiopalma - parola di Greg Nicotero : Manca meno di un mese alla partenza di The Walking Dead 10 e ormai tutti i protagonisti, avanti e dietro la macchina da presa, hanno promesso scintille al pubblico. Perché farlo se non è la verità? I pochi fan rimasti fedeli alla serie lo sperano ma se così non fosse? Anche secondo il produttore esecutivo Greg Nicotero sembra che i primi due episodi di The Walking Dead 10 saranno "piuttosto tosti". Ad alzare il velo sull'inizio della ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo nel nuovo promo : svelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

I Caryl protagonisti in The Walking Dead 10 : “Sarà una delle relazioni più forti” : Il 7 ottobre è ormai dietro l'angolo e presto saremo davanti allo schermo per guardare i nuovi episodi di The Walking Dead 10. L'ottima nona stagione è stata bistrattata dal pubblico scappato in massa lasciando che la serie sprofondasse negli abissi più cupi della palude degli ascolti, le cose miglioreranno questa volta? Il cast lo spera così come tutti coloro che lavorano allo show e continuano a promettere fuochi d'artificio e novità, ma ...