Terremoto di 3 7 avvertito a Trieste | scossa al confine tra Slovenia e Croazia

Forte Terremoto avvertito a Porto Rico [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo di Porto Rico , alle 05:23:35 ora italiana (23:23:35 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato localizzato a circa circa 80 km al largo delle coste nordoccidentali: è stato nettamente avvertito in tutta l’isola, ma al momento non si hanno notizie di danne a persone o cose. L'articolo Forte terremoto avvertito ...

Terremoto OGGI MACERATA - M 3.0/ Ultime scosse Marche : sisma avvertito anche in Umbria : TERREMOTO OGGI a MACERATA M 3.0, Ultime scosse Ingv: colpito il paese di Castelsantangelo sul Nera, sisma avvertito anche in altre zone d'Italia.

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice. «Prima un boato». Replica di 2.8 a Norcia : Terremoto in provincia di Rieti alle 15.18. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima la sua intensità in 3.5 con epicentro a Cittareale e profondità di 12...

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice - prima un boato. Immediata replica di 2.4 : Scossa di Terremoto alle 15 e 18 chiaramente avvertita a Rieti . L'Istituto azionale di geofisica e vulcanologia stima al momento la sua intensità in 3.5 in un'area della provincia a...

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...