Terremoto Calabria | scossa avvertita in provincia di Cosenza AGGIORNAMENTI LIVE

Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine).

Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2.

Terremoto in Calabria dove una scossa di magnitudo 4.2, si è verificata alle 4:57 di oggi sulla costa nord occidentale della regione, con epicentro in mare, nell'area del tirreno cosentino. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.2 ore 04:57 IT del 09-09-2019, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=267Km #INGV_23050511 https://t.co/jGgNUs3D8E— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 9, 2019 La profondità è stata di circa 267.3 Km

Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 davanti alle coste di Paola (Cs). Il sisma si è sviluppato ad una profondità di circa 267 km e per questo non è stato avvertito dalla popolazione. In conseguenza della Scossa la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-Sapri - fra Cetraro e Longobardi - è stata sospesa per quasi te ore: dalle 5,50 alle 8,35.

È ripreso alle 08:35 il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Lamezia-Paola-Sapri, sospeso dalle ore 5, in via precauzionale e come da protocollo, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi in seguito alla scossa di Terremoto registrata al largo della costa. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.

Un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km: lo riporta l'INGV. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. In via precauzionale e come da protocollo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche

