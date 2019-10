Terremoto Ama - emergenza rifiuti travolge Roma - verso il commissario : Ai confini della realtà: nella città ricoperta dai rifiuti, il Campidoglio brucia l'ennesimo Cda. E affida l'Ama, l'azienda che dovrebbe raccogliere e smaltire la...

Terremoto in Versilia - magnitudo 2.9 ed epicentro a Camaiore : gente in strada : Alle 18,12 la terra ha tremato anche a Lucca e Viareggio. La scossa è stata avvertita dalla gente: la magnitudo è stata di 2.9. Secondo le prime informazioni, al Comune di Camaiore non risultano danni. Il sisma ha comunque spaventato la popolazione e molte persone sono scese in strada.Continua a leggere

Terremoto in Versilia - scossa di magnitudo 2.9 a Camaiore : Una scossa di Terremoto di intensità 2.9 è stata registrata dalle strumentazioni Ingv pochi minuti dopo le 18 in Versilia, con epicentro a Camaiore. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma secondo i primi riscontri non si registrano danni né a persone né a cose. Secondo quanto riporta il sito dell'Ingv, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri di profondità.

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Terremoto nella notte in Calabria - epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 3 km sudest da Diamante (Cosenza) alle 00:39:26, ad una profondità di 273 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nella notte in Calabria, epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Norcia di 4.1 - gente in strada a Perugia ed Amatrice. Incubo sfollati : «Storia senza fine» : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno...

Terremoto Centro Italia : stamattina due lievi scosse nel territorio di Cittareale : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina dai sismografi dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel territorio comunale di Cittareale, in provincia di Rieti. La prima scossa, di magnitudo 0.9 è stata registrata alle ore 8,39 a circa 5 chilometri a nord est di Cittareale. La seconda scossa, di magnitudo 0.7, è stata invece registrata alle ore 10,36 a 6 chilometri ad ovest della cittadina laziale. ...

Amatrice e alcune frazioni limitrofe a tre anni dal Terremoto [GALLERY] : E’ ancora devastato il centro Italia a tre anni dal terremoto di magnitudo 6.0 che devastò i comuni di Amatrice, Accumoli e Rieti. Ecco le immagini di Amatrice e di alcune frazioni limitrofe a tre anni dal sisma. L'articolo Amatrice e alcune frazioni limitrofe a tre anni dal terremoto [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice. «Prima un boato». Replica di 2.8 a Norcia : Terremoto in provincia di Rieti alle 15.18. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima la sua intensità in 3.5 con epicentro a Cittareale e profondità di 12...

