' Teologia del dominio' | il thriller distopico di Bryan ambientato negli USA nel 2037

“Teologia del dominio” di J. L. Bryan. Quando i muri sono talmente alti da non riuscire a vedere le stelle : Daniel Ruppert, il protagonista del romanzo Teologia del dominio di J. L. Bryan, può sembrare al primo impatto un personaggio debole, asservito a un potere accentratore che controlla la popolazione della Nuova America. Appare un uomo rassegnato, adagiato in una parvenza di benessere che viene pagata a caro prezzo, quello della libertà personale. Ma Quando per la prima volta può ammirare nella sua immensità la volta stellata, tutto il coraggio ...