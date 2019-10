Tennis | WTA Pechino 2019 | i risultati del 2 ottobre Barty | Bertens e Svitolina ai quarti

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di martedì 1° ottobre. Bene Barty - Osaka e Kvitova - Kasatkina batte Sabalenka : A Pechino, per quanto riguarda il singolare femminile del China Open, ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, si sono giocate nove partite del secondo turno. Vittorie piuttosto facili per tre delle big: l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha battuto la kazaka Yulia Putintseva; la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 4, e la ceca Petra Kvitova, numero 7 del seeding, entrambe ancora a caccia della qualificazione per le WTA ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di lunedì 30 settembre. Bencic batte Venus Williams - fuori Halep - avanzano Andreescu e Svitolina : Si sono giocate le ultime sei partite del primo turno e le prime cinque del secondo del China Open, WTA Premier Mandatory sul cemento della capitale cinese Pechino, il quarto e ultimo torneo femminile più importante della stagione dopo quelli del Grande Slam. Tra i match di primo turno c’è stato quello che ha segnato il ritorno sul circuito WTA dopo il trionfo agli US Open di poco più di tre settimane fa di Bianca Andreescu, protagonista in ...

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : giornata infinita nella capitale cinese - Ostapenko risorge ed elimina Karolina Pliskova : infinita: solo così si può definire la prima giornata del tabellone principale del WTA Premier Mandatory di Pechino, uno dei quattro eventi più importanti del circuito femminile dopo gli Slam e le WTA Finals di Shenzhen. Quasi tutte le sfide sono andate al terzo set e sono durate anche tanto, ragion per cui il programma del Diamond Court (il campo centrale) si è allungato a dismisura. La notizia più sorprendente riguarda la resurrezione (o, per ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : trionfa Aryna Sabalenka - piegata Alison Riske in finale : Cala il sipario a Wuhan, in Cina, sul torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor del Paese della Grande Muraglia il titolo di singolare va alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero nove del seeding, che batte nell’atto finale la statunitense Alison Riske con il punteggio di 6-3 3-6 6-1. Nel primo set si intuisce subito il monologo della bielorussa, che domina in lungo ed in largo, portandosi rapidamente sul 5-1 (se l’americana ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : vince Alison Van Uytvanck - battuta al terzo set in finale Sorana Cirstea : Nella finale del WTA International sul cemento di Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, la testa di serie numero 3 del torneo e numero 61 del mondo Alison Van Uytvanck ha battuto col punteggio di 6-2 4-6 6-4 in due ore e 24 minuti la romena numero 8 del seeding e 96 del ranking Sorana Cirstea. Due soli break nel primo set, entrambi subiti da Cirstea nel primo e nel settimo game e Van Uytvanck che si aggiudica il parziale in 32 minuti senza ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : i risultati delle semifinali. Atto conclusivo tra Cirstea e van Uytvanck : Concluse le semifinali del tabellone di singolare del torneo WTA International di Tashkent: sul cemento uzbeko è delineata la finalissima di domani, che verrà giocata dalla belga Alison van Uytvanck, numero 3 del seeding, e dalla romena Sorana Mihaela Cirstea, testa di serie numero 8. L’incontro della parte alta del tabellone è il più combattuto dei due, tra la belga van Uytvanck e la boema Kristyna Pliskova, numero 5 del seeding, ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati dei quarti di finale. Barty-Sabalenka e Kvitova-Riske le semifinali : Si sono conclusi a Wuhan, in Cina, i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor del Paese della Grande Muraglia sono state definite le semifinali, che si giocheranno nella giornata di domani: Ashleigh Barty affronterà Aryna Sabalenka e Petra Kvitova sfiderà Alison Riske. Nel primo match di giornata la testa di serie numero uno, l’australiana Asheigh Barty, soffre ma supera in tre set la croata Petra Martic, la ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : semifinali Kristyna Pliskova-Van Uytvanck e Zavatska-Cirstea : Si sono giocati i quarti di finale del WTA International sul cemento di Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. A sorpresa la ceca testa di serie numero 5 e numero 80 del mondo Kristyna Pliskova, sorella gemella mancina di Karolina, ha battuto in due set la numero 1 del tabellone e 56 del ranking WTA, la slovacca Viktoria Kuzmova. L’avversaria di Pliskova in semifinale sarà la belga numero 3 del seeding Alison Van Uytvanck, che ha avuto ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : risultati di mercoledì 25 settembre. Si ritira Halep - fuori Pliskova - Sabalenka elimina Bertens - bene Barty e Kvitova : A Wuhan giornata dedicata alla disputa degli ottavi di finale del WTA Premier 5 sul cemento cinese. L’incontro forse più atteso era quello tra la bielorussa testa di serie numero 9 e campionessa uscente del torneo Aryna Sabalenka e l’olandese numero 6 del tabellone Kiki Bertens: ha vinto la prima in due set confermando il suo ritrovato stato di forma e di fiducia dopo un’annata che non è andata come ci si aspettava, Sabalenka incontrerà nei ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : avanti Kuzmova - Van Uytvanck e Kristyna Pliskova. Fuori Gasparyan : Completati nella giornata odierna tutti i secondi turni del torneo WTA International di Tashkent, in Uzbekistan. Delle sette teste di serie impegnate, ne sono uscite tre. La numero 1 del seeding, la slovacca Viktoria Kuzmova, si salva sul filo di lana contro la ventiduenne belga Greet Minnen, alla posizione 124 del ranking WTA. Nel 5-7 6-3 7-6(7) sono compresi un primo set perso in rimonta e due match point salvati, non consecutivamente, nel ...