Tennis | la scalata impetuosa di Jannik Sinner 427 posizioni guadagnate da inizio anno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il 17 dicembre 2018 era numero 770 del mondo, 551 all’del 2019. Adesso è numero 124, suo best ranking, 427da Capoda oggi, eha ricevuto due settimane fa il giusto premio a questa sua incredibile, e cioè una wildcard per le Next Gen ATP Finals 2019 che si disputerdal 5 al 9 novembre al nuovo Palalido di Milano. Il torneo è riservato ai primi otto Under 21 della classifica mondiale ATP, cioè nati dal 1° gennaio 1998 in avanti. Attualmente gli otto in questione sono il greco campione uscente nonché numero 7 del mondo e unico già matematicamente qualificato Stefanos Tsitsipas, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, l’australiano finalista l’scorso Alex De Minaur, lo statunitense Frances Tiafoe, il norvegese Casper Ruud, il serbo Miomir Kecmanovic e il francese Ugo Humbert. Chiaramente la wildcard di...

Giu_Fabiana : RT @RibaltaLuci: La determinazione. Serena Jameka Williams nasce il #26settembre 1981 a Saginaw (Michigan),negli Stati Uniti.Sorella minore… - David77692706 : RT @RibaltaLuci: La determinazione. Serena Jameka Williams nasce il #26settembre 1981 a Saginaw (Michigan),negli Stati Uniti.Sorella minore… - RibaltaLuci : La determinazione. Serena Jameka Williams nasce il #26settembre 1981 a Saginaw (Michigan),negli Stati Uniti.Sorella… -