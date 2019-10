Tennis – Djokovic in ripresa | “sorpreso di aver smaltito l’infortunio così presto È un

Tennis - ATP Tokyo 2019 : avanza Novak DJokovic - fuori Borna Coric - Benoit Paire e Taylor Fritz : Conclusa la seconda giornata di sfide al torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico si sono disputati altri otto incontri del primo turno dopo i cinque di ieri. La tornata verrà completata domani con le ultime tre sfide, mentre scatteranno anche gli ottavi con le prime quattro partite. Nelle più interessanti sfide di oggi l’unica testa di serie a salvarsi oggi è il serbo Novak DJokovic, numero 1, che supera agevolmente il qualificato ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : buona la prima per Novak Djokovic - sconfitto Popyrin in due set : buona la prima per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo (Giappone). Il serbo (n.1 del mondo), dopo un periodo di stop per un problema alla spalla, è tornato a giocare oggi sul cemento giapponese e ha sconfitto in due set per 6-4 6-2 l’australiano Alexei Popyrin (n.94 del mondo). Un match in crescendo per Nole che in 1 ora e 25 minuti ha chiuso la partita, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il padrone di casa Go Soeda ...

Djokovic - la sfida impossibile del Tennista contro un lottatore di sumo. Prova a batterlo e alla fine mostra i muscoli ridendo : Cambio di sport per il numero 1 del tennis mondiale? No, solo un divertente scambio con alcuni lottatori di sumo a Tokyo. Novak Djokovic, in Giappone per disputare i Rakuten Open è salito su una pedana per incontrare alcuni lottatori. Il risultato è esilarante. Il serbo Prova a spostare l’uomo che ha davanti, inutilmente. Poi segue i loro movimenti e, alla fine, sconfitto mostra il muscolo sorridendo. L'articolo Djokovic, la sfida ...

Tennis – Djokovic si mette alla prova in Giappone : il serbo diventa… lottatore di sumo : Djokovic diventa lottatore di sumo per qualche ora in Giappone: che divertimento per il serbo numero 1 al mondo Novak Djokovic ama divertire e divertirsi: pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla spalla il serbo ha trascorso qualche ora con dei colossi del sumo: alla vigilia dell’esordio al Japan Open Tennis Championship, il numero 1 del ranking ATP ha cambiato sport per qualche ora, facendo visita ad un centro di ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, ...

Tennis – Novak Djokovic torna ad allenarsi dopo l’infortunio : si punta al rientro in Cina e a Tokyo : Novak Djokovic torna ad allenarsi dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro dagli US Open: il Tennista serbo non vuole saltare gli appuntamenti in Cina e a Tokyo Novak Djokovic non ha fissato tempi di recupero per l’infortunio alla spalla subito agli US Open, problema che lo ha costretto al ritiro dallo Slam nel quale era campione in carica. Credits: Instagram @Djkoernole Un guaio fisico giudicato ‘più grave del ...

Tennis - Ranking ATP (23 settembre) : Djokovic sempre al comando - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (270esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York e sui tempi di recupero non ci sono informazioni precise. A seguire il ...

Tennis - Novak Djokovic : “Tra una settimana saprò quando tornare in campo. Infortunio più grave del previsto” : Ha appena raggiunto e superato una leggenda come Jimmy Connors al quarto posto di tutti i tempi nella speciale classifica dedicata alle settimane in vetta al ranking ATP: Novak Djokovic ha infatti dato il via alla sua 269ma in vetta, tra sette giorni toccherà ad Ivan Lendl arrendersi (fermo a quota 270). L’obiettivo è quello di andare a riprendere anche Sampras e Federer, più lontani a 286 e 310, nel frattempo però c’è da superare un ...

Tennis – Novak Djokovic pessimista : “l’infortunio alla spalla sinistra è più grave del previsto. Non so quanto tornerò” : Novak Djokovic si è mostrato pessimista nel parlare del suo infortunio alla spalla: il campione serbo non ha ancora fissato dei veri e propri tempi di recupero Lo scorso 2 settembre Novak Djokovic abbandonava gli US Open per infortunio, scuro in volto, con un problema alla spalla che gli impediva di proseguire la sfida contro Wawrinka. L’ex campione dello Slam americano, due settimane dopo, si ritrova ancora a sentire dolor e a dover ...

Tennis - Novak Djokovic supera Jimmy Connors per numero di settimane da numero uno : Novak Djokovic centra un nuovo traguardo importante della sua straordinaria carriera. Il Tennista serbo, infatti, ha dato il via alla sua 269esima settimana come numero uno del ranking ATP di Tennis. Un numero non a caso, dato che il 32enne di Belgrado con supera una leggenda come Jimmy Connors al quarto posto di tutti i tempi in questa classifica. A questo punto il 16 volte vincitore di un titolo del Grande Slam punta il mirino verso il podio ...

Tennis – Djokovic - 269 settimane da n°1 : superato Jimmy Connors! Nel mirino Lendl - Sampras e Federer : Novak Djokovic è per la 269ª settimana della sua carriera in vetta alla classifica ATP: il Tennista serbo supera Jimmy Connors e mette nel mirino Lendl, Sampras e Federer Quella appena iniziata è la 269ª settimana in cui Novak Djokovic figura al vertice del Tennis ATP. Il Tennista serbo ha staccato Jimmy Connors, fermo a quota 268. Nel mirino del campione di Belgrado c’è ora Ivan Lendl da raggiungere il prossimo lunedì a quota 270. ...

Tennis - Ranking ATP (16 settembre) : Novak Djokovic sempre al vertice - Fognini e Berrettini sognano le Finals a Londra : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria a precedere il recente vincitore dello US Open Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e in grande ascesa, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - sorteggio ATP Cup 2020 : l’Italia di Fognini e Berrettini con Russia e Stati Uniti - grandi sfide per Djokovic - Nadal e Federer : Si prospetta un 2020 ricco di eventi, più del solito, per il mondo del Tennis. La stagione, infatti, dal 3 al 12 gennaio vedrà andare in scena l’ATP Cup, competizione per nazioni che di fatto sostituisce la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime stagioni. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Il format prevede che le ...