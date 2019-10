Taylor Mega e Giorgia mentono? Ex dell’Isola svela un retroscena choc

Taylor Mega senza reggiseno provoca la fidanzata : Una coppia alla luce del sole tra provocazioni social e presentazioni in tv. Taylor Mega è un fiume in piena e sui social posta scatti mozzafiato e ammicca alla fidanzata Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La prorompente influencer pubblica uno scatto in tuta rossa senza reggiseno e con la scollatura della felpa aperta scrive: “So che mi sogni la notte”. Replica subito Giorgia: “Solo io”.

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega contro Erica Piamonte : in ascensore finisce malissimo : Attimi di tensione nella puntata di domenica 29 settembre di Live-Non è la D'Urso, il programma in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. La web influencer Taylor Mega è tornata a far parlare di sé dopo l'ufficializzazione del fidanzamento con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Gior

Tra Taylor Mega e Giorgia si abbatte la furia di Erica Piemonte : “Io vorrei rispondere a questo paparazzo che lui può dire quello che vuole ma le cose che succedono nell’intimità non si possono raccontare”. Così Taylor Mega risponde a “Live non è la d’Urso” alle accuse di un paparazzo che racconta che con la sua nuova fidanzata non esiste nessuna storia, ma è tutta montata a favore di telecamera. Taylor è in studio da Barbara d’Urso insieme alla nuova fidanzata Giorgia con cui si tiene mano nella mano. “C’è ...

Taylor Mega ed Erica Piamonte - lo scontro a Non è la D'urso : 'Eravamo una coppia aperta' : Nella nuova puntata di Live-Non è la D'urso si è parlato nuovamente del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. La bella influencer ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Tale situazione ha parecchio infastidito Erica che ha accusato Taylor di averla tradita quando stavano ancora insieme. Giorgia, l'attuale fidanzata della Mega, è intervenuta per marcare il territorio e ...

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...