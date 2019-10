Taglio parlamentari | riduzione deputati e senatori | ok in Commissione

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), ok inSi avvicina sempre più il giorno deldei, promessa di punta del Movimento 5 Stelle e portata avanti con vigore dal capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio. Il numero dipasserà da 945 a 600: una, quindi di 345 unità. Chi è a favore e chi contro aldei: la maggioranza è compatta LaAffari Costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per ildei. Soddisfazione da parte di tutte le forze della maggioranza, che hanno votato, compatti, a favore. Mancano i delegati di Lega e Fratelli d’Italia, ma non dovrebbero far mancare, se non il loro appoggio, almeno un’astensione. Salvini ha parlato dei leghisti come persone non attaccate alle poltrone e, pertanto, sosterranno la manovra. Di ...

Mov5Stelle : Non vogliamo più che l’Italia si distingua in negativo dagli altri Stati su questioni come sprechi, inefficienze o… - matteosalvinimi : #Salvini: Se voteremo il taglio dei parlamentari? Sì, lo abbiamo votato tre volte, è il Pd che non lo aveva votato… - agorarai : 'Fatto il taglio parlamentari, poi legge bilancio, riforma per abbreviare tempi della giustizia, riforma della sani… -