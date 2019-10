Swipe Night | il trailer della serie web creata da Tinder

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=wvJhVXQGHOg A poche settimane dall’indiscrezione secondo cuiaveva lavorato in segreto a unaweb interattiva da lanciare sulla propria applicazione, ecco arrivare le prime immagini sotto forma di. La dating app, infatti, aveva deciso di sfruttare le potenzialità legati ai movimenti più comuni dei loro utenti (fare, cioè spostare la schermata dello smartphone con un dito, a destra o sinistra) formulando un contenuto video interattivo in cui fossero proprio gli utilizzatori a decidere come proseguire la storia. In queste ore appunto è arrivata un’anticipazione che mostra il peculiare punto di vista. Il progetto seriale s’intitolae, come si vede nella clip, mostra quattro protagonisti (fra cui il pubblico stesso) mentre partecipano a una festa, prima di scoprire però che il mondo sta per finire e ...

JustNerd_IT : Swipe Night: ecco il trailer della #SerieTV interattiva di #Tinder - Leggi l'articolo completo su:… -