Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ci sono alcunedavvero aggressive da prendere in considerazione oggi 2, nel caso in cui abbiate deciso di acquistare i variP30, P30 Pro e P30. In particolare, dopo le promozioni trattate sulle nostre pagine la scorsa settimana, questo mercoledì abbiamo ritenuto opportuno tornare sull'argomento in modo che tutti possiate muovervi in piena consapevolezza. A tal proposito, ci sono due cose da sapere. Lepersonalizzate perP30 e P30 Pro La prima riguarda alcuneche non possiamo considerare ufficiali. Si tratta infatti di promozioni personalizzate che potrebbero arrivarvi direttamente via SMS. Come potrete immaginare, le condizioni in questo caso sono più convenienti rispetto a quelle normali, se pensiamo cheP30 risulti disponibile in trenta rate mensili da 7,99 euro, senza prevedere un contributo ...

GioPao9 : Svendita perfetta per #HuaweiP30, P30 Pro e P30 Lite con le offerte Vodafone di ottobre 2019 - OptiMagazine : Svendita perfetta per Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite con le offerte Vodafone di ottobre 2019 -