Sullo smartphone scriviamo veloci quasi quanto su tastiera

Gli italiani passano più tempo degli altri europei a scorrere il dito Sullo smartphone : Circa 263 metri al giorno in media, secondo una ricerca di OnePlus. Dopo di noi, finlandesi (227) e svedesi (205). Spesso senza essere alla ricerca di qualcosa di specifico. Quando lo cercano, Facebook stravince, seguito da YouTube. Instagram preferita dai più giovani

Huawei Mate 30 attivare antivirus Sullo smartphone : Navigare su internet con Huawei Mate 30 Pro è sicura in quanto Huawei ha dotato il suo dispositivo di uno scanner virus che permette di individuare e pulire lo smartphone da eventuali virus.

Chi non vorrebbe poter stampare istantanee delle foto Sullo smartphone? : Ha la forma di una bilancia da cucina per pesare gli alimenti, ma il tradizionale pulsante rosso e l’apertura frontale sono alcuni dei tratti distintivi di Polaroid Lab, stampante portatile che – come le passate iconiche macchine fotografiche del marchio – consente di poter toccare con mano gli scatti appena effettuati col telefono. Per ottenere un’immagine nel classico formato Polaroid è sufficiente poggiare lo smartphone sulla parte superiore ...

Come silenziare le risposte di Google Assistant Sullo smartphone Android : In determinate occasioni potrebbe essere molto comodo silenziare Google Assistant per evitare che le sue risposte vengano ascoltate da chi ci sta intorno