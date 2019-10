Storie Italiane | Rosolino su Natalia Titova | “Non le ho mai detto…”

Simone Montedoro a Storie Italiane : “Don Matteo non continuerà” : Eleonora Daniele ospita Simone Montedoro, che svela: “Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione” E’ stato Simone Montedoro uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Intervistato dalla conduttrice ai microfoni del suo seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Simone Montedoro si è raccontato parlando sia della sua carriera che della sua vita privata. E a ...

Siamo impazziti tutti! A Storie Italiane caos in studio per Riccardo Cocciante : Seduto al pianoforte per far risuonare le note di ‘Vivere per amare’, accompagnato dalla voce di Elhaida Dani, la nuova Esmeralda. Così, dal vivo nella hall del municipio di Verona, Riccardo Cocciante ha presentato il ritorno in Arena di Verona di ‘Notre Dame de Paris’. “Un gioiello nel gioiello”, secondo l’artista, il connubio tra la sua opera e l’anfiteatro scaligero. E, per l’occasione, anche il programma di Rai1 ‘Storie Italiane’ era in ...

Storie Italiane - c’è ospite Riccardo Cocciante e Eleonora Daniele : “Siamo impazziti tutti” : Riccardo Cocciante è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ed è stato protagonista di un siparietto con la conduttrice. Il cantante è impegnato a rifinire gli ultimi dettagli prima dell’esordio della nuova tournée del suo musical “Notre Dame de Paris” ed era in collegamento da Verona. Ad un certo punto Eleonora Daniele ha tentato di lanciare un filmato di “Bella senz’anima”, ma qualcosa non ha ...

Cocciante a Storie Italiane - Eleonora Daniele : “Sono impazziti tutti!” : Riccardo Cocciante a Storie Italiane, Eleonora: “C’è un guaio tecnico” Dopo la consueta carrellata di degrado sociale e pubblico, e un’intervista ad Annalisa Minetti, a Storie Italiane è stato ospite (in collegamento da Verona) Riccardo Cocciante il quale è impegnato ad aprire la nuova tournée di Notre Dame de Paris con il cast originale (tranne Elhaida Dani che prende il posto che fu di Lola Ponce). Eleonora Daniele, ...

Annalisa Minetti a Storie Italiane : “Sono stata dilaniata dal dolore” : Storie Italiane, Annalisa Minetti intervistata da Eleonora Daniele: “Ho conosciuto il dolore…” Si è raccontata nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 1 ottobre 2019, Annalisa Minetti. Intervistata da Eleonora Daniele, la cantante ha parlato ancora una volta del problema che la accompagna da quando era ragazza, ossia la cecità. A tal proposito ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha ...

Storie Italiane - Raffaella Fico : “La vicenda del test del Dna è la più umiliante che una donna possa subire”. E Balotelli va in campo con la figlia : L’ingresso in campo con la figlia Pia, bellissima: Mario Balotelli l’ha portata in braccio al San Paolo di Napoli, e ha poi postato la foto su Instagram. E del rapporto tra il calciatore e la figlia è tornata a parlare la mamma, Raffaella Fico, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: “La vicenda del test del DNA penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele confessa : “È dura non indignarsi!” : Eleonora Daniele parla di Storie Italiane: “Di fronte a certe vicende è difficile non indignarsi” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, programma di punta del mattino di Rai1. E nell’intervista in questione ha parlato molto sia della sua vita privata che del suo lavoro, ponendo l’attenzione sulla ...

Lidia Schillaci a Storie Italiane : “Ho avuto un passato difficile” : Tale e Quale Show, Lidia Schillaci intervistata da Eleonora Daniele: “Ho avuto un’infanzia difficile…” E’ stata Lidia Schillaci l’ultima ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Intervistata dalla conduttrice, la concorrente di Tale e Quale Show 2019 ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha parlato della sua esperienza nel programma di ...

Storie Italiane - Samuel Peron shock : “Bullizzato da mattina a sera” : Samuel Peron confessa a Storie Italiane: “A scuola venivo bullizzato dalla mattina alla sera” Ampia pagina dedicata al bullismo nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 30 settembre 2019: con tanti ospiti in studio, tra cui Leopoldo Mastelloni, che ha raccontato la sua testimonianza su alcuni episodi di bullismo dei quali è stato vittima da ragazzo, la padrona di casa Eleonora Daniele ha affrontato questo tema delicato ...

Jane Alexander e Gianmarco presto sposi? La verità a Storie Italiane : Storie Italiane, Jane Alexander sul futuro matrimonio con Gianmarco: “Ci pensiamo” In questi ultimi mesi Jane Alexander ha avuto sicuramente una vita amorosa abbastanza travagliata. Difatti durante la sua partecipazione al GF Vip si è perdutamente innamorata di Elia Fongaro, decidendo di lasciare Gianmarco Amicarelli. Tuttavia poi le cose con il modello non sono andate bene. Per tale ragione è tornata dall’ex, il quale ...

Storie Italiane - Alessandro Greco alla Daniele : “Sei una cattivona!” : Alessandro Greco si commuove a Storie Italiane: “Eleonora, sei una cattivona!” Dopo aver parlato di bullismo e anoressia, a Storie Italiane i toni si sono distesi andando su un terreno decisamente più goliardico e meno serioso con un ospite d’eccezione come Alessandro Greco il quale è reduce da un’ottima edizione di Miss Italia dal punto di vista degli ascolti. Nella serata di premiazione in onda su Rai1 il conduttore ...

Storie Italiane - confessione sconcertante di Andrea Preti : "Per quanto sono stato casto dopo Claudia Gerini" : L'attore Andrea Preti è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, in onda su Rai 1. Nel corso della lunga chiacchierata, Preti ha rivelato di non avere più rapporti da tempo, di essere casto in poche parole. Il 31enne, che lo scorso anno è stato lasciato da Claudia Gerini dopo circa un ann

“Le cose succedono”. A ‘Storie Italiane’ Andrea Preti tira fuori tutto. E parla anche di Claudia Gerini : Ospite di ‘Storie Italiane’, la trasmissione di Eleonora Daniele, Andre Preti, il bellissimo modello volto di molte case tra cui Dolce e Gabbana, si è lasciato andare a una lunga serie di riflessioni iniziando dal suo rapporto con la sessualità. Da qualche mese infatti, dallo scorso mese di maggio per la precisione, Andrea Presti ha scelto di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore.\\ Una scelta confermata a ...

Storie Italiane - Arianna David : “Costretta a ritirare la denuncia contro uno stalker” : “Negli anni Novanta ho sofferto di disturbi alimentari”. La confessione arriva da Arianna David, ex miss e personaggio noto della televisione, ospite della trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, per affrontare l’argomento dei disturbi alimentari, di cui la trasmissione si sta occupando in questi giorni. “In quegli anni andavano di moda le modelle magrissime, – ha raccontato Arianna – quando avevi qualche ...