Stefano Fassina ferito dopo la carica della polizia durante una manifestazione

Stefano Fassina ferito e portato in ospedale durante scontri ad una manifestazione : Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato sullo scontro fisico tra alcuni agenti e manifestanti avvenuto oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane, con il deputato di LeU Stefano Fassina finito in ospedale. Secondo quanto si apprende, lo scontro avrebbe avuto inizio quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate ha cercato di entrare nel palazzo che ospita la società, in via Tuscolana, il cui ingresso ...