Fonte : blogo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) "All'inizio volevo fare un biopic su Berlusconi, non ci sono riuscito, non era possibile, non c'era il contesto produttivo per farlo. Ma ho pensato che la narrazione della seconda Repubblica mi mancava come spettatore. Quindi l'idea è diventata raccontare l'uomo nuovo in politica, mescolando personaggi di realtà e finzione. Dalla prima mail mandata all'uscita di 1992 sono passati 5 anni; è stata una bella genesi, lavorata, sofferta. È stato complesso realizzare la prima stagione; mescolare realtà e finzione è molto delicato, abbiamo dovuto esplorare un territorio fino a quel momento non esplorato in Italia, anche dal punto di vista legale".racconta così ai microfoni dile difficoltà riscontrate per trasformare l'idea della trilogia 1992-1993-in unavera e propria. L'attore che anche in, al via su Sky domani, venerdì 4 ottobre, veste i panni di ...

WarnerBrosIta : #LaDeaFortuna ha un segreto... Il nuovo film di @FerzanOzpetek dal 19 dicembre al cinema. Con Stefano Accorsi, Edoa… - SerieTvserie : Stefano Accorsi a Blogo: 'Dopo 1994, un'altra serie televisiva' (VIDEO) - GalantoMassimo : Stefano Accorsi a @tvblogit: 'Dopo 1994, un'altra serie televisiva' (VIDEO) #1994LaSerie -