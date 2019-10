Stangata al clan Cordaro | condannati i vertici per affari da 120mila euro al mese

Stangata al clan Spada - chiesti 3 ergastoli ?e 208 anni di carcere : Francesca Bernasconi Chiesto il carcere a vita per il boss Carmine, per il fratello Roberto (già condannato per la testata al giornalista della Rai) e per il nipote Ottavio. Per gli altri imputati chiesti tra gli 8 e i 16 anni Tre ergastoli e altre 21 pesanti condanne per altrettanti membri del clan Spada. Sono le richieste della Procura di Roma, nel maxiprocesso in corso nell'aula bunker di Rebibbia. Le pene ammontano, in totale, a ...