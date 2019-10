Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – “Nel corso della seduta della Commissione Trasparenza, tenutasi questa mattina, abbiamo avuto modo di accertare che il ritardo di quasi cinque mesi per l’entrata in vigore dell’di disciplina delledi Roma nella stagione2018-2019 è imputabile ad una colpevole serie dieddel Direttore del Municipio X. Adesso il problema è garantire che questenon si ripetano anche quest’anno, visto che della nuova, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1 ottobre, non c’è ancora traccia negli uffici comunali.” E’ quanto dichiara Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, che ha partecipato questa mattina alla riunione della Commissione Trasparenza, convocata su sua richiesta, per approfondire per quali motivi i provvedimenti concernenti ladegli arenili della Capitale subiscano troppo spesso ...

romadailynews : #Spiagge, Grancio: Subito ordinanza per gestione invernale, gravi ritardi e omissioni del… -