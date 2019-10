Sondaggi elettorali Ixè | Lega ancora sotto il 30% | cresce Italia Viva

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in calo - crescono Pd e Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, crescono Pd e Italia Viva Buone notizie per il partito di Matteo Renzi. L’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica lo dà in crescita al 4,6%. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 settembre, Italia Viva guadagna lo 0,3. Si tratta ancora di cifre basse ma in una lunga intervista al Messaggero, Renzi afferma di non curarsene: “A tutti quelli che ironizzano sul fatto che siamo ...

Sondaggi politici elettorali : PD stabile - ma recupera terreno su Lega e M5S : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG evidenziano un arresto da parte del Partito Democratico, che né perde e né guadagna nelle intenzioni di voto. Nonostante sia rimasto fermo, ha recuperato terreno su chi gli sta davanti, ovvero Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo un buon esordio, c’è già una prima flessione da parte del neo partito di Matteo Renzi, che scivola alle spalle di Forza Italia. SWG: crescita di Fratelli d’Italia, si consolida ai piedi ...

Sondaggi elettorali Swg - battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto : Sondaggi elettorali Swg, battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto È una battuta d’arresto quella di Italia Viva questa settimana secondo i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. Per la prima volta c’è il segno meno davanti alle intenzioni di voto per il nuovo partito di Renzi. Certo, c’è il ritorno di Liberi e Uguali tra i partiti sondati, che convive con la Sinistra che pure ne era una parte. Ma è ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in sofferenza - cresce Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in sofferenza, cresce Italia Viva La Lega è il partito che perde più consensi nell’ultima rilevazione effettuata da Tecnè per l’Agenzia Dire il 27 settembre. Secondo l’istituto, il Carroccio ha lasciato sul campo un punto percentuale rispetto al Sondaggio del 20 settembre calando al 31,9%. Un trend negativo evidenziato anche da Ipsos, Quorum ed Emg nell’ultima settimana. Sondaggi ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 30 settembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 30 settembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Quorum : regionali Umbria - risultato in bilico : Sondaggi elettorali Quorum: regionali Umbria, risultato in bilico La prima vera sfida tra governo giallo rosso e opposizione di centrodestra si giocherà il prossimo 27 ottobre in Umbria. E se prima del patto civico tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico la vittoria del centrodestra era data per certa, ora dopo la riedizione dell’alleanza governativa su scala regionale, il risultato finale è incerto. Secondo un Sondaggio Quorum per ...

Sondaggi elettorali IPSOS : FDI quasi al 9%. Calano partiti maggiori : Sondaggi elettorali IPSOS: FDI quasi al 9%. Calano partiti maggiori L’ultimo Sondaggio elettorale di IPSOS per il Corriere della Sera ci mostra le variazioni nelle intenzioni di voto occorse durante l’ultimo mese. Il panorama sembra cambiare notevolmente, anche grazie all’irruzione di Italia Viva (partito di Matteo Renzi e nato, quindi, da una costola del PD). Le rilevazioni sono state effettuate tra il 25 e il 26 agosto e ...

Sondaggi elettorali - cosa succederà alle regionali in Umbria : testa a testa centrodestra-Pd/M5s : Tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali in Umbria: per la prima volta Pd e M5s testeranno alle urne la loro alleanza. Il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Agi fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti alla presidenza: Donatella Tesei per il centrodestra (leggermente avanti) e Vincenzo Bianconi per Pd e M5s.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : Lega - Cinque Stelle e Partito Democratico in leggero calo : I Sondaggi elettorali dei vari Istituti demoscopici relativi alla settimana appena trascorsa riportati su Youtrend e datati 26 settembre ci presentano un quadro abbastanza confuso riguardo alle intenzioni di voto degli italiani. Nessuno dei principali partiti politici sembra godere di buona salute e ognuno di essi sembra essere alle prese con problemi che ne inficiano parzialmente il gradimento dell'elettorato....Continua a leggere

Sondaggi elettorali : calano Salvini e PD - scende anche M5S - Italia Viva di Renzi al 4 - 8% : L'ex leader Dem Matteo Renzi può sicuramente gongolare, in pochi avrebbero infatti scommesso che la sua nuova creatura, già appena nata e ancora in fasce, potesse attestarsi su un risultato così ampiamente soddisfacente. In pochi, certo, tranne forse lui che, da politico scaltro e sicuramente poco impulsivo, ben sapeva cosa stava andando a fare. Così, stando a quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici del 28 settembre, realizzati ...

Sondaggi elettorali - la Lega in calo : perde l’1% - crolla il Pd ma resta davanti al M5s : La nascita di Italia Viva porta qualche variazione nei Sondaggi, ma gli equilibri elettorali restano sostanzialmente invariati: la rilevazione realizzata da Noto per Porta a Porta conferma il primato della Lega (seppure in calo) così come il secondo posto del Pd (che perde, però, il 2,5% dei voti) e il terzo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Quorum : M5S - Pd e Lega tutte in calo : Sondaggi elettorali Quorum: M5S, Pd e Lega tutte in calo Il 60% degli italiani ha un’opinione negativa del governo giallo rosso. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum per SkyTg24 realizzato tra il 19 e il 20 settembre. Sono soprattutto gli elettori di centrodestra ad avere una percezione negativa del Conte bis mentre gli elettori di Pd, M5S e LeU promuovono l’esecutivo che sostengono. Sondaggi elettorali Quorum: immigrazione, la ...

Sondaggi elettorali EMG - Italia Viva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, ...

