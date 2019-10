Silvestrini | dopo fatti Roma Metropolitane mobilitarsi al fianco lavoratori | Raggi

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)– “quanto accaduto ieri fuori dalla sede diMetropolitana l’intera città disi dovrebbe mobilitare aldei. Oggi i Socialisti disaranno presenti al presidio, in piazza del Campidoglio alle ore 17, per supportare idiche ieri hanno sperimentato una inutile, quanto violenta carica, che ha visto coinvolti, oltre agli stessi, anche consiglieri comunali e sindacalisti, ai quali va tutta la nostra solidarietà. La sindacaè responsabile di questa situazione che rischia di diventare una polveriera. Oramai è evidente che non riesce più a mantenere il controllo della città e auspichiamo che questo modo arrogante e violento di gestire una legittima protesta delle lavoratrici enon diventi prassi in questa città”. Così, in una nota, il segretario del Partito Socialista di, Andrea ...

